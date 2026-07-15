Песков прокомментировал возможное посредничество Сербии по Украине

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном посредничестве Белграда в урегулировании на Украине, заявил, что до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.

В июне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом. Президент РФ Владимир Путин отметил, что европейцы должны сами выбрать переговорщика, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Российский лидер подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.