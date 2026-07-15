Песков прокомментировал возможное посредничество Сербии по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о возможном посредничестве Белграда в урегулировании на Украине.
- По словам Пескова, Сербия до сих пор не имела отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном посредничестве Белграда в урегулировании на Украине, заявил, что до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям.
"И в настоящий момент, до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, видит ли Россия возможность того, что именно Сербия может стать посредником не только в контактах с Киевом, но и с Европой.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.
В июне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к диалогу с Европейским союзом. Президент РФ Владимир Путин отметил, что европейцы должны сами выбрать переговорщика, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Российский лидер подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.