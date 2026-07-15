Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что власти Латвии проявляют ненависть ко всему русскому и русскоязычному.
- Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному власти Латвии проявляют давно, это их постоянная характеристика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ.
"Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие", - сказал Песков журналистам.
По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4 процента населения. На данный момент, по данным юридического бюро парламента Латвии, в латвийских СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5%.
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