МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному власти Латвии проявляют давно, это их постоянная характеристика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным официального портала статистики Латвии, в республике в 2024 году русские составляли 23,4 процента населения. На данный момент, по данным юридического бюро парламента Латвии, в латвийских СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5%.