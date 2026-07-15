Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Литва готовит население к дальнейшей милитаризации, создавая из России образ врага.
- По его словам, заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых со стороны России атаках на литовскую инфраструктуру нужны для продолжения "промывания мозгов" населения и оправдания усиления военной инфраструктуры НАТО в Прибалтике.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Литва готовит население к дальнейшей милитаризации, создавая из России образ врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Заявления Литвы нужны - ред.) для того, чтобы продолжить промывание мозгов, и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых со стороны РФ атаках на литовскую инфраструктуру.
"Для этого (милитаризации Литвы - ред.) нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях", - добавил пресс-секретарь президента России.