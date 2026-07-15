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Литва готовит свое население к дальнейшей милитаризации, заявил Песков - РИА Новости, 15.07.2026
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12:59 15.07.2026 (обновлено: 13:05 15.07.2026)
Литва готовит свое население к дальнейшей милитаризации, заявил Песков

Песков: Литва милитаризирует свое население, создавая образ врага из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Литва готовит население к дальнейшей милитаризации, создавая из России образ врага.
  • По его словам, заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых со стороны России атаках на литовскую инфраструктуру нужны для продолжения "промывания мозгов" населения и оправдания усиления военной инфраструктуры НАТО в Прибалтике.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Литва готовит население к дальнейшей милитаризации, создавая из России образ врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Заявления Литвы нужны - ред.) для того, чтобы продолжить промывание мозгов, и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых со стороны РФ атаках на литовскую инфраструктуру.
"Для этого (милитаризации Литвы - ред.) нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях", - добавил пресс-секретарь президента России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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