Литва готовит свое население к дальнейшей милитаризации, заявил Песков

"Для этого (милитаризации Литвы - ред.) нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях", - добавил пресс-секретарь президента России.