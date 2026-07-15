Песков заявил о деградации ситуации в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, заявил Песков.
- По его словам, американцам сейчас не до украинского урегулирования.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, американцам сейчас не до украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и напротив опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам.