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Песков заявил о деградации ситуации в Персидском заливе - РИА Новости, 15.07.2026
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12:57 15.07.2026
Песков заявил о деградации ситуации в Персидском заливе

Песков: ситуация в районе Персидского залива перешла в фазу деградации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, заявил Песков.
  • По его словам, американцам сейчас не до украинского урегулирования.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, американцам сейчас не до украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и напротив опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам.
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