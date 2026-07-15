Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным.
- На встрече будут обсуждать деятельность «Норникеля», а также развитие высоких технологий и искусственного интеллекта.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня в середине дня у него (у Путина - ред.) запланирована встреча с руководителем "Норильского никеля" Владимиром Потаниным", - сказал Песков журналистам.
Он назвал "Норникель" крупнейшей системообразующей и градообразующей компанией, работающей на многих направлениях.
"В целом деятельность холдинга Потанина тоже связана и со стратегическими темами развития высоких технологий, искусственного интеллекта. И обо всем этом сегодня пойдет речь, конечно, в первую очередь о деятельности главного, головного холдинга", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в течение дня у Путина запланированы и другие встречи служебного характера.
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