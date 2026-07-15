Путин в среду встретится с главой "Норникеля"

"В целом деятельность холдинга Потанина тоже связана и со стратегическими темами развития высоких технологий, искусственного интеллекта. И обо всем этом сегодня пойдет речь, конечно, в первую очередь о деятельности главного, головного холдинга", - отметил Песков.