Краткий пересказ от РИА ИИ Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут.

В перерыве зрителей будут развлекать Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и другие, шоу продлится 11 минут.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут, сообщает Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут, сообщает The Athletic

Финальный матч турнира, в котором примет участие сборная Испании и победитель полуфинального противостояния между действующими обладателями титула аргентинцами и англичанами, пройдет в Нью-Джерси 19 июля.

В перерыве зрителей будут развлекать Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и другие. По замыслу организаторов, шоу продлится 11 минут, однако будет происходить на футбольном поле, что потребует его дополнительной подготовки.

Ранее сообщалось, что в церемонии закрытия чемпионата мира на стадионе в Нью-Джерси примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed ​​и многие другие. Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.