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Перерыв в финале ЧМ-2026 составит 20 минут из-за Бибера, Шакиры и Мадонны - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
13:11 15.07.2026 (обновлено: 13:16 15.07.2026)
Перерыв в финале ЧМ-2026 составит 20 минут из-за Бибера, Шакиры и Мадонны

The Athletic: перерыв между таймами финала ЧМ-2026 составит около 20 минут

© Фотография из соцсетейМяч финала и трофей ЧМ-2026
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фотография из соцсетей
Мяч финала и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут.
  • В перерыве зрителей будут развлекать Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и другие, шоу продлится 11 минут.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут, сообщает The Athletic.
Финальный матч турнира, в котором примет участие сборная Испании и победитель полуфинального противостояния между действующими обладателями титула аргентинцами и англичанами, пройдет в Нью-Джерси 19 июля.
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В перерыве зрителей будут развлекать Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и другие. По замыслу организаторов, шоу продлится 11 минут, однако будет происходить на футбольном поле, что потребует его дополнительной подготовки.
Ранее сообщалось, что в церемонии закрытия чемпионата мира на стадионе в Нью-Джерси примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed ​​и многие другие. Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
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