Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут.
- В перерыве зрителей будут развлекать Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и другие, шоу продлится 11 минут.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу составит около 20 минут, сообщает The Athletic.
Финальный матч турнира, в котором примет участие сборная Испании и победитель полуфинального противостояния между действующими обладателями титула аргентинцами и англичанами, пройдет в Нью-Джерси 19 июля.
В перерыве зрителей будут развлекать Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и другие. По замыслу организаторов, шоу продлится 11 минут, однако будет происходить на футбольном поле, что потребует его дополнительной подготовки.
Ранее сообщалось, что в церемонии закрытия чемпионата мира на стадионе в Нью-Джерси примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed и многие другие. Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.