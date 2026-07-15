Боец рассказал об уничтожении насыпной переправы в районе Красного Лимана

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Насыпная переправа в районе Маяков, через которую снабжались ВСУ в Красном Лимане, уничтожена почти месяц назад, заявил на видео Минобороны РФ начальник расчета разведывательного БПЛА 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Моряк.

"Раньше у них была переправа насыпная в районе поселка Маяки. Она уже давно не существует, практически месяц уже ее нету. Они как только начинают копать и наш сразу ФАБами ее долбят и уничтожают, и мы постоянно это контролируем, подвоз мы ограничиваем", - сказал начальник расчета.