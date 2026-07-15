Боец рассказал об уничтожении насыпной переправы в районе Красного Лимана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Насыпная переправа в районе Маяков, через которую снабжались ВСУ в Красном Лимане, уничтожена почти месяц назад.
- Начальник расчета разведывательного БПЛА заявил, что подвоз снабжения ВСУ ограничивается из-за постоянного контроля российской стороны.
- Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Насыпная переправа в районе Маяков, через которую снабжались ВСУ в Красном Лимане, уничтожена почти месяц назад, заявил на видео Минобороны РФ начальник расчета разведывательного БПЛА 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Моряк.
Минобороны России называло переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки последней артерией снабжения ВСУ в Красном Лимане.
"Раньше у них была переправа насыпная в районе поселка Маяки. Она уже давно не существует, практически месяц уже ее нету. Они как только начинают копать и наш сразу ФАБами ее долбят и уничтожают, и мы постоянно это контролируем, подвоз мы ограничиваем", - сказал начальник расчета.
Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил 3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.