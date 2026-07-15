Фидан рассчитывает на прогресс в возобновлении переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев будут способствовать возобновлению переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
- Фидан посетит Украину 15–16 июля, где его примет Владимир Зеленский, а также запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами.
- Турция намерена продолжать дипломатические усилия для содействия поиску путей урегулирования конфликта и возобновления переговоров между сторонами.
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев будут способствовать возобновлению переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Фидан приезжал с визитом в РФ в июне и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани. Фидан посетит Украину 15-16 июля. В ходе визита его примет Владимир Зеленский. Также запланированы встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
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"Я надеюсь, что наши визиты в Москву и Киев приведут к позитивным результатам в наших усилиях", — заявил Фидан журналистам в Польше, видео его заявлений приводит пресс-служба.
Министр напомнил, что Турция уже принимала российско-украинские переговоры в Стамбуле и выступала с рядом посреднических инициатив, включая черноморскую зерновую инициативу.
По его словам, Анкара намерена и дальше прилагать дипломатические усилия для содействия поиску путей урегулирования конфликта и возобновления переговоров между сторонами.
Турция с начала конфликта сохраняет контакты с Москвой и Киевом, выступая за дипломатическое урегулирование. В марте 2022 года в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Турции и ООН была реализована Черноморская зерновая инициатива, позволившая организовать безопасный вывоз украинского зерна через Черное море.