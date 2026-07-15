Рейтинг@Mail.ru
Фидан рассчитывает на прогресс в возобновлении переговоров по Украине - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 15.07.2026 (обновлено: 12:46 15.07.2026)
Фидан рассчитывает на прогресс в возобновлении переговоров по Украине

Фидан заявил, что надеется на возобновление переговоров по Украине

© Фото : пресс-служба МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : пресс-служба МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев будут способствовать возобновлению переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
  • Фидан посетит Украину 15–16 июля, где его примет Владимир Зеленский, а также запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами.
  • Турция намерена продолжать дипломатические усилия для содействия поиску путей урегулирования конфликта и возобновления переговоров между сторонами.
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев будут способствовать возобновлению переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Фидан приезжал с визитом в РФ в июне и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани. Фидан посетит Украину 15-16 июля. В ходе визита его примет Владимир Зеленский. Также запланированы встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита Коалиции желающих в Париже. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Мерц выступил с призывом к переговорам по Украине
13 июля, 22:19
"Я надеюсь, что наши визиты в Москву и Киев приведут к позитивным результатам в наших усилиях", — заявил Фидан журналистам в Польше, видео его заявлений приводит пресс-служба.
Министр напомнил, что Турция уже принимала российско-украинские переговоры в Стамбуле и выступала с рядом посреднических инициатив, включая черноморскую зерновую инициативу.
По его словам, Анкара намерена и дальше прилагать дипломатические усилия для содействия поиску путей урегулирования конфликта и возобновления переговоров между сторонами.
Турция с начала конфликта сохраняет контакты с Москвой и Киевом, выступая за дипломатическое урегулирование. В марте 2022 года в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Турции и ООН была реализована Черноморская зерновая инициатива, позволившая организовать безопасный вывоз украинского зерна через Черное море.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Фидан призвал Украину поддержать договоренности Анкориджа
11 июля, 16:49
 
В миреТурцияМоскваКиевХакан ФиданВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООНСаммит НАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала