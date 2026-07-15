Пентагон рассматривает варианты военных действий против Кубы, сообщил CBS

Как отмечает CBS, любые военные действия США в отношении острова будут сопряжены со значительными трудностями, поскольку внимание Вашингтона и некоторые из наиболее ценных его наступательных возможностей сейчас сосредоточены в другом регионе. По словам собеседников канала, учитывая возобновление операции против Ирана, смена фокуса внимания на Кубу сейчас маловероятна.