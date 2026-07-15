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Пентагон рассматривает варианты военных действий против Кубы, сообщил CBS - РИА Новости, 15.07.2026
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23:49 15.07.2026
Пентагон рассматривает варианты военных действий против Кубы, сообщил CBS

CBS: Пентагон изучает возможность высадки десанта на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон изучает варианты военных действий против Кубы, включая крупномасштабную высадку десанта.
  • В конце июня американские военные провели плановый брифинг, на котором обсуждались предварительные планы по ряду потенциальных военных задач.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пентагон в последнее время изучает варианты военных действий против Кубы, включая крупномасштабную высадку десанта, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких американских чиновников.
"Военные стратеги в последние недели рассматривают целый ряд вариантов возможных действий против этого острова (Куба - ред.), включая десантно-штурмовую (операцию - ред.) под руководством армии с участием тысяч американских солдат, которую проведет 101-я воздушно-десантная дивизия", - сообщает канал.
По данным CBS, в конце июня американские военные провели плановый брифинг, на котором обсуждались предварительные планы по ряду потенциальных военных задач. Источники подчеркивают, что эти обсуждения не указывают на то, что президент США Дональд Трамп или Пентагон уже решили провести операцию против Кубы.
Как отмечает CBS, любые военные действия США в отношении острова будут сопряжены со значительными трудностями, поскольку внимание Вашингтона и некоторые из наиболее ценных его наступательных возможностей сейчас сосредоточены в другом регионе. По словам собеседников канала, учитывая возобновление операции против Ирана, смена фокуса внимания на Кубу сейчас маловероятна.
В последнее время США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.
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