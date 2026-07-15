На Урале ожидается ухудшение паводковой ситуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- До месячной нормы осадков может выпасть в Свердловской области в ближайшую неделю.
- Это может усугубить паводковую обстановку в регионе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. До месячной нормы осадков может выпасть в Свердловской области в ближайшую неделю, это может усугубить паводковую обстановку в регионе, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. В пресс-службе регионального главка МЧС в среду сообщали, что свыше 360 жилых домов и более 1,5 тысяч приусадебных участков находятся в зоне подтопления.
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"Ситуация в Свердловской области действительно сложная. За первую половину месяца там выпало местами до двух месячных норм осадков, и ситуация с продолжительными дождями будет сохраняться всю эту неделю", - сказал Шувалов.
Дожди в Екатеринбурге, уточнил он, ожидаются со среды по пятницу включительно, затем наступит небольшой перерыв, а с воскресенья осадки возобновятся.
"Количество осадков, которое может выпасть, значительное. За ближайшую неделю выпадет от половины до месячной нормы. Естественно, это нисколько не ослабляет, а даже усиливает напряженность с паводковой обстановкой", - отметил он.
По словам Шувалова, в регионе сохраняется риск подтоплений, и спада паводка при таких осадках ожидать крайне сложно.
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