Рейтинг@Mail.ru
На Урале ожидается ухудшение паводковой ситуации - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 15.07.2026
На Урале ожидается ухудшение паводковой ситуации

РИА Новости: на Урале ожидается ухудшение паводковой ситуации в ближайшую неделю

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиСотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До месячной нормы осадков может выпасть в Свердловской области в ближайшую неделю.
  • Это может усугубить паводковую обстановку в регионе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. До месячной нормы осадков может выпасть в Свердловской области в ближайшую неделю, это может усугубить паводковую обстановку в регионе, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. В пресс-службе регионального главка МЧС в среду сообщали, что свыше 360 жилых домов и более 1,5 тысяч приусадебных участков находятся в зоне подтопления.
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Свердловской области затопило семь мостов
29 июня, 23:30
«
"Ситуация в Свердловской области действительно сложная. За первую половину месяца там выпало местами до двух месячных норм осадков, и ситуация с продолжительными дождями будет сохраняться всю эту неделю", - сказал Шувалов.
Дожди в Екатеринбурге, уточнил он, ожидаются со среды по пятницу включительно, затем наступит небольшой перерыв, а с воскресенья осадки возобновятся.
"Количество осадков, которое может выпасть, значительное. За ближайшую неделю выпадет от половины до месячной нормы. Естественно, это нисколько не ослабляет, а даже усиливает напряженность с паводковой обстановкой", - отметил он.
По словам Шувалова, в регионе сохраняется риск подтоплений, и спада паводка при таких осадках ожидать крайне сложно.
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В свердловском Ирбите ввели режим ЧС
14 июля, 13:18
 
Свердловская областьЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала