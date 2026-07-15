Николай Патрушев: нам повезло родиться в России, надо уметь этим дорожить

Запад всегда хотел развалить Россию, пытается и сейчас, но ничего у него не получится, уверен помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью РИА Новости он дал высокую оценку современной работе российских контрразведчиков, успешно развивающих опыт своих предшественников, а также заявил о способности Военно-морского флота (ВМФ) отстоять интересы России. Речь шла и том, что проблемные вопросы лучше решать за столом переговоров, и что Россия никогда не отказывалась от диалога ни с одной из стран мира, включая оппонентов. Говорили и о любимом Николаем Патрушевым волейболе, в том числе о планах участия российских волейболистов в международных турнирах после недавнего разрешительного решения международной федерации этого вида спорта. Беседовал Владимир Сычев.

— Николай Платонович, 11 июля вам исполнилось 75 лет. От всей души поздравляем вас с прошедшим юбилеем! Вы уже больше полувека на службе нашей стране, нашему народу, из них почти тридцать лет на высших должностях — директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), секретарь Совета безопасности, теперь — председатель Морской коллегии, курирующий всю морскую политику России. Наверняка у вас было очень много ярких эпизодов в карьере. Чем вы особенно гордитесь, а о чем, может быть, сожалеете?

— Спасибо за поздравление. На самом деле, ни о чем не жалею. С того момента, как я избрал службу в органах государственной безопасности, минуло уже больше пятидесяти лет. Хотя и до этого, работая в особом конструкторском бюро в Ленинградском кораблестроительном институте, успел потрудиться в интересах ГРУ для Военно-морского флота. Служить родине, укреплять ее стабильность и обороноспособность — все это изначально было моим выбором. И коль скоро вы спросили о том, чем я горжусь, то прежде всего именно тем, что сознательно избрал путь служения Отечеству и во всех своих решениях на всех этапах моего профессионального пути, на любой должности ставил во главу угла именно интересы нашей страны.

— Девяностые годы прошлого столетия были непростым периодом для нашей страны, когда только преданность людей родине помогла России выстоять.

— В девяностые наша страна буквально стояла на грани развала, а врагов, желающих ее развалить, хватало с избытком. И внутренних, и внешних, причем действовали они в тандеме. Надо признать, что в мире всегда были силы, ненавидящие Россию, и ради ее уничтожения готовы были использовать весь свой потенциал. После Первой мировой Запад взрастил нацизм и вступил с ним в сговор, в годы Великой Отечественной войны направил нацистов на уничтожение населения нашего государства, в 1945 году укрывал нацистских недобитков для будущих подрывных операций против СССР, потом так же бережно растил террористов, которых бросил в бой на Северном Кавказе. Теперь Запад опять сделал ставку на неонацизм. Антироссийские замыслы никуда не ушли. Истощить ресурсы нашей страны, заразить умы молодежи антипатриотической идеологией, взрастить пятую колонну, мобилизовать на борьбу с нами террористов и экстремистов всех мастей, разжечь межэтнические противоречия — все эти старые рецепты и сегодня используют наши противники. Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых.

— Почему им это не удалось? В чем вы видите заслугу органов государственной безопасности России, которые вы возглавляли?

— Органы госбезопасности в ежедневном режиме ведут борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, шпионажем и другой деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, антироссийской пропагандой и десятками других угроз. С уважением отношусь к сотрудникам ФСБ России, с которыми мы работали вместе, и к тем, кто продолжает трудиться по сей день. Немало из них отдали свои жизни ради обеспечения безопасности государства, спасли жизни многих граждан России. Сотрудники органов безопасности всегда служили родине с полной самоотдачей, хотя и понимали, что в силу самой специфики этой работы далеко не все заслуги получат огласку, своевременное признание и поощрение.

— Знаю, что вы лично очень много сделали для того, чтобы престиж службы в ФСБ вышел на качественно новый уровень, чтобы чекисты были обеспечены всем необходимым.

— В девяностые годы нередко складывалась ситуация, когда органы госбезопасности сталкивались с нехваткой самого необходимого для нормальной работы. Но удалось добиться того, что престиж службы значительно вырос, усилился приток молодежи — причем молодежи идейной, с горящими глазами, искренне желающей служить нашей родине. И всегда мы старались дать им все необходимое, создать условия не просто для профессионального роста, а для личностного развития, обеспечить всеми социальными благами.

— Вы инициировали и изменения в системе антитеррористической деятельности. В частности, по вашей инициативе был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК).

— Идея создания Национального антитеррористического комитета родилась именно в ФСБ и стала значительным шагом в борьбе с терроризмом. Основной замысел заключался в том, чтобы максимально централизованным и скоординированным образом сосредоточить все ресурсы ведомств на борьбу с этим злом. Чтобы руководитель каждого ведомства, не только ФСБ или МВД, но и других, входящих в состав НАК, каждый из глав регионов знал свой маневр в рамках единой системы антитеррористической деятельности. Благодаря этому нам удалось вывести всю сферу российского антитеррора на качественно новый уровень, в том числе с учетом тяжелых уроков, полученных в ходе борьбы с бандитами на Северном Кавказе. Немаловажно и то, что мы создали мощное и прозрачное правовое поле борьбы с терроризмом.

— Николай Платонович, вы руководили Федеральной службой безопасности России на рубеже веков. Разумеется, далеко не обо всех победах российской контрразведки тех лет можно подробно рассказывать и сейчас. Но все же — какие основные результаты той оперативной работы вы считаете важными?

— Важно то, что российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно. Примеров много. Упомяну задержание в 2000 году американского шпиона, бывшего кадрового сотрудника военно-технической разведки Военно-морских сил США Эдмонда Поупа. Он собирал в России данные о наших передовых разработках в области морских вооружений, аналогов которым за рубежом не было. Напомню также о разоблачении в 2004 году американского шпиона, сотрудника Института США и Канады Сутягина. Он передавал сведения о российских вооружениях и военной технике представителям британской консалтинговой фирмы, которая не имела никакого отношения к науке, а была прикрытием для американской разведки. Еще вспоминается захват сотрудника, а точнее, сотрудницы ЦРУ в конце 1999 года. Речь идет о Черри Либернайт, работавшей под прикрытием должности второго секретаря политического отдела посольства США в Москве.

Так что российским контрразведчикам тех лет есть чем по праву гордиться. Приятно видеть, что их опыт переняли и сейчас успешно развивают и применяют сотрудники Службы контрразведки ФСБ России.

— Можно ли говорить, что Федеральная служба безопасности тогда стала активнее работать над возвращением исторической правды, активнее действовать в публичном поле? Неслучайно же, например, в начале нулевых годов под эгидой ФСБ появились прекрасные книги — например, "Лубянка. Из истории отечественной контрразведки" и "Смерш. Исторические очерки и архивные документы". Великолепное полиграфическое исполнение, множество материалов, тогда впервые открыто опубликованных.

— Действительно, такая работа ведется. При содействии ФСБ созданы исключительно точные с точки зрения исторических деталей документальные фильмы и даже сериалы. Рассказывать правду об органах государственной безопасности важно по причинам, о которых мы только что говорили. Ведь в истории были вещи, о которых в обществе мало кто знал — например, что чекисты под руководством Дзержинского боролись с поистине массовой беспризорностью, этим очень тяжелым наследием Первой мировой и Гражданской войн. Органы госбезопасности Советской России, загруженные до предела различными задачами по борьбе с иностранными разведками и подрывными элементами, тем не менее спасали детей от голода, нищеты, давали им возможность получить не только крышу над головой, а также качественную медицинскую помощь, но и полноценное образование.

— Речь, по сути, шла о будущем страны?

— Безусловно. Чекисты практически вырвали беспризорников из лап уголовного мира, который использовал бедственное положение ребятишек, чтобы втянуть их в преступную деятельность. Был предложен совершенно новый подход к работе с такими детьми: их привлекали к общественно полезному труду, что давало возможность овладеть востребованной профессией и получить путевку в жизнь. Были созданы трудовые коммуны для беспризорников, например, Трудовая коммуна № 1 ОГПУ в подмосковном Болшеве. Многие из этих ребят впоследствии стали крупными учеными, инженерами, деятелями культуры, работниками промышленности, спортсменами, военными. К слову, о военных. Бывшие беспризорники были среди тех, кто отважно сражался на полях Великой Отечественной войны.

— Не могу не коснуться и восстановления исторической правды о советской военной контрразведке Смерш.

— Наверное, ни одно направление работы органов государственной безопасности либералы не обливали грязью так, как военную контрразведку времен Великой Отечественной войны. Чего только не доводилось слышать и читать. Но архивными документами доказано, что Смерш внес громадный вклад в Победу, что ни одна операция советских войск не сорвалась из-за действий вражеских спецслужб. Более того, военные контрразведчики, с которых никто не снимал их обязанности, воевали с оружием в руках плечом к плечу с красноармейцами, вместе с ними поднимались в атаки и так же погибали. Смерш помогал налаживать мирную жизнь в освобожденных от гитлеровцев городах Европы, где действовали советские военные администрации. Например, военные контрразведчики контролировали, чтобы процесс раздачи продуктов питания мирным жителям поверженного Берлина шел без сбоев.

— На посту секретаря Совбеза вы тоже уделяли приоритетное внимание повышению слаженности в работе силовых структур?

— Вы правы. Нам удалось четко выстроить систему стратегических целей, задач и приоритетов по всем фундаментальным направлениям обеспечения безопасности, начиная с военной или правоохранительной сферы и заканчивая проблематикой транспортной, энергетической и продовольственной безопасности. Мы анализировали внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, осуществляли их оценку, прогнозирование и вырабатывали меры по их нейтрализации. Готовили концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности и обороны. По мере изменения обстановки эти документы актуализировались. Так, было подготовлено и утверждено президентом несколько редакций Стратегии национальной безопасности, которая задала четкую систему координат для всей системы стратегического планирования. Важно и то, что мы создали доктринальные основы для ряда новых направлений, включая биологическую безопасность или защиту духовно-нравственных ценностей. Благодаря этой работе все профильные федеральные ведомства получили конкретные стратегические установки, которыми они руководствуются в своей деятельности.

— Многие отмечают масштаб вашей международной деятельности в Совбезе.

— Укрепление международного сотрудничества в области обеспечения безопасности стало одной из наших задач. Мы наладили отношения с десятками стран-единомышленников, в разные моменты поддерживали контакты разной интенсивности примерно с 120 государствами мира. Проводили консультации на высоком и экспертном уровне, организовывали практические мероприятия, обменивались опытом, реализовывали гуманитарные миссии, вели совместные научно-технические изыскания. Особо отмечу успешный опыт проведения двенадцати ежегодных международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это огромная работа, которая приносила конкретные практические результаты, в том числе обеспечивая глобальное присутствие нашей страны и защиту ее интересов во всех уголках мира.

— Вы сказали о государствах-единомышленниках. Но ведь и с оппонентами вы старались наладить диалог. Вы всегда — и во время руководства ФСБ, и в статусе секретаря Совбеза — старались поддерживать нормальные рабочие контакты с профильными структурами ведущих западных стран, даже с американцами.

— Да, я всегда был сторонником поддержания контактов. Россия — великая военная держава, но никогда не отказывалась вести диалог ни с одной из стран мира. Доносить свою позицию, снимать проблемные моменты, развеивать озабоченности важно в отношениях и с оппонентами, и с партнерами. Мы проводили переговоры с советниками (президентов США. — Прим. ред.) по национальной безопасности Обамы, Трампа, Байдена. Не всегда это были простые переговоры, но так или иначе свою функцию они выполняли. Американцы и европейцы получали представление о том, что для России неприемлемо, где наша страна не уступит, а где у нас есть пространство для переговоров и выработки решений.

— То есть раньше западники были более гибкими и прагматичными, умели слушать и слышать Россию?

— Старшее поколение американских и европейских руководителей помнило как минимум времена холодной войны, риск ядерной войны и понимало, что какие бы эмоции оно к нам ни питало, лучше сесть за стол переговоров.

Понятное дело, были и исключения. Тот же Байден прекрасно помнил времена противостояния сверхдержав, что не помешало ему и его администрации завести ситуацию в отношениях с Россией в такое болото, из которого до сих пор Вашингтон не может найти выход. Помню, я был принят в Вашингтоне Бараком Обамой, в то время президентом США. Я предупреждал его о том, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и, если нужно, ответит зеркально. А он искренне удивлялся и пояснял, что, мол, демократической Америке так поступать можно, а России — нельзя.

— В этом году Россия отмечает значимую дату — 330 лет российскому флоту. Насколько, по вашему мнению, сильны сегодня морские традиции в нашей стране?

— За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие испытания, заявив на весь мир о России как о великой морской державе. Россия гордится выдающимися флотоводцами и мореплавателями. Следуя морским традициям, их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана.

Военно-морской флот России способен обеспечить безопасность страны на всех морских и океанских направлениях при любых вариантах развития событий. Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности. Кроме того, ВМФ защищает национальные интересы не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана. Все угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности, в Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года.

— С вашего позволения, предложил бы в заключение поговорить о спорте — волейболе, для которого вы всегда находите время.

— Неожиданный переход в выборе тем. Я действительно сам играю в волейбол и слежу за достижениями наших спортсменов.

— Но вы ведь и сами приложили руку ко всем этим достижениям, сначала возглавляя Всероссийскую федерацию волейбола, а затем ее наблюдательный совет.

— К началу двухтысячных годов, не скрою, волейбол выживал лишь на энтузиазме. Не хватало залов, региональные спортивные школы практически не финансировались. Сегодня волейбол вновь стал одним из самых доступных и массовых видов спорта. По всей стране стали открываться новые спортивные объекты, в том числе в городах и селах, где ранее волейбол не пользовался популярностью. Сейчас уже свыше трех миллионов человек занимаются волейболом — очень хорошая цифра. В него играют и в спортзалах, и на песчаных кортах, и на снежных площадках. Играют всюду. Федерация волейбола даже организовывала выставочные матчи в кузове БелАЗа и на палубе атомного ледокола "Ямал". Еще большую популярность волейбол завоевывает, когда у наших спортсменов есть победы на международных соревнованиях. После каждого призового места на чемпионатах тысячи мальчиков и девочек со всей России загораются этим видом спорта, у них появляются кумиры и нравственные ориентиры, которые буквально передают им свою преданность российскому спорту. Это меня очень радует.

Наша задача заключается в том, чтобы российские спортсмены могли в полной мере раскрывать свои уникальные таланты, чтобы в профессиональный волейбол шли новые дарования, а их растили наши спортшколы. А достижения отечественного волейбола есть по всем видам — классическому, пляжному волейболу и волейболу на снегу — как у женщин, так и у мужчин.

— Какие самые яркие моменты памятны?

— Конечно же, игра наших женщин на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, которые они выиграли. Массу ярких впечатлений подарило золото олимпийского Лондона у мужской сборной. В 2019 году сборная России стала победителем впервые в истории чемпионатов мира по пляжному волейболу. К сожалению, на Олимпиаде в Токио наша пара завоевала только серебро.

Памятно открытие "Волейграда" в Краснодарском крае. Мы задумали этот проект как тренировочную базу для спортсменов всех возрастов, а теперь он вырос в главный волейбольный кластер России.

Спортивный азарт помогает нам преодолевать беспрецедентные международные санкции. После отказа зарубежных производителей поставлять необходимый инвентарь мы смогли запустить собственное производство инвентаря, в том числе мячей для всех разновидностей волейбола, а также формы. Где-где, а уж тут мы задачи импортонезависимости выполнили на все сто.

— На прошлой неделе стало известно о решении Международной федерации волейбола о допуске наших спортсменов к участию в официальных соревнованиях на мировом уровне. Как воспринято это решение во Всероссийской федерации волейбола?

— Да, такое решение состоялось. Оно долгожданное, но ожидаемое, поскольку Всероссийская федерация волейбола не прекращала контакты с Международной федерацией волейбола и Европейской конфедерацией волейбола в период принятых ограничений допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

В своем письме в адрес Всероссийской федерации волейбола президент Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо отмечает, что на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета состоялось заседание Совета FIVB. По решению совета всем российским спортсменам и техническим официальным лицам во всех дисциплинах разрешено участвовать в соревнованиях Международной федерации волейбола, мировых и официальных соревнованиях. Важно подчеркнуть, что национальная сборная России будет восстановлена в мировом рейтинге на том же уровне, на котором находилась на момент введения санкций.

Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028-м.

Но речь не только об участии наших волейболистов в турнирах за рубежом. Мы с удовольствием будем готовы принять международные соревнования по волейболу в России. Нашей стране предстояло провести в 2022 году чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который, как считали специалисты, должен был стать лучшим в истории. Специально к турниру готовились современные волейбольные арены по всей стране — а в Кемерово, например, так и вовсе арена строилась с нуля. Но под давлением Запада тот чемпионат в России не состоялся. И если нашей стране вновь дадут право проводить волейбольные чемпионаты разных уровней, мы сделаем это на самом высоком уровне.

Полагаю, будет уместно вспомнить слова основателя международного олимпийского движения Пьера де Кубертена "О спорт, ты — мир!". В нынешней обстановке они как никогда актуальны. Политики за рубежом все чаще забывают принципы спортивного движения, оказывают совершенно неприкрытое давление как на спортивных чиновников, так и на самих спортсменов. Это абсолютно неприемлемо. Политика не должна касаться состязаний. Спортсменам не нужны санкции, их задача — честная борьба только на площадке.

— Николай Платонович, спасибо за беседу. Еще раз хотел бы вас поздравить со знаменательной датой. Можно попросить в завершение нашего разговора пару слов в адрес наших читателей?