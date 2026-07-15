Юрист пояснил, почему рискованно хранить фото паспорта в телефоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Хранение фотографий паспорта в телефоне может привести к тому, что мошенники оформят займы на имя владельца, предупредил руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры" адвокат Антон Ключко.

Некоторые микрофинансовые организации предлагают быстрые займы онлайн, для которых достаточно указать паспортные данные и приложить фото или скан документа.

В случае оформления займа мошенниками рекомендуется написать заявление в полицию и обратиться в кредитную организацию с требованием признать договор недействительным.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хранение фото паспорта в телефоне может привести к тому, что мошенники оформят займы на имя владельца, предупредил руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры" адвокат Антон Ключко.

"С развитием нейросетей на имя человека, паспорт которого оказался в "плохих" руках, оформляются займы, которые он не брал. Появляются долги, начисляются проценты и штрафы, портится кредитная история. Человек может узнать о проблеме не сразу, например, когда начинает поступать давление от коллекторов или приходит уведомление о просрочке", - сказал Ключко "Газете.Ru"

По словам эксперта, некоторые микрофинансовые организации предлагают быстрые займы онлайн с упрощенной идентификацией: для суммы до 15 тысяч рублей достаточно указать паспортные данные и приложить фото или скан документа, отметил Ключко.

Если снимки паспорта хранятся в телефоне и попадают в руки злоумышленников, они могут подать заявки сразу в несколько МФО, а нейросети помогают сгенерировать фото владельца с паспортом для подтверждения личности, пояснил адвокат.