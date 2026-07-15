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Юрист пояснил, почему рискованно хранить фото паспорта в телефоне - РИА Новости, 15.07.2026
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16:25 15.07.2026
Юрист пояснил, почему рискованно хранить фото паспорта в телефоне

Адвокат Ключко: мошенники могут оформить займ по фото паспорта в телефоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хранение фотографий паспорта в телефоне может привести к тому, что мошенники оформят займы на имя владельца, предупредил руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры" адвокат Антон Ключко.
  • Некоторые микрофинансовые организации предлагают быстрые займы онлайн, для которых достаточно указать паспортные данные и приложить фото или скан документа.
  • В случае оформления займа мошенниками рекомендуется написать заявление в полицию и обратиться в кредитную организацию с требованием признать договор недействительным.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хранение фото паспорта в телефоне может привести к тому, что мошенники оформят займы на имя владельца, предупредил руководитель адвокатского филиала "Ключко, Ландау и партнеры" адвокат Антон Ключко.
"С развитием нейросетей на имя человека, паспорт которого оказался в "плохих" руках, оформляются займы, которые он не брал. Появляются долги, начисляются проценты и штрафы, портится кредитная история. Человек может узнать о проблеме не сразу, например, когда начинает поступать давление от коллекторов или приходит уведомление о просрочке", - сказал Ключко "Газете.Ru".
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По словам эксперта, некоторые микрофинансовые организации предлагают быстрые займы онлайн с упрощенной идентификацией: для суммы до 15 тысяч рублей достаточно указать паспортные данные и приложить фото или скан документа, отметил Ключко.
Если снимки паспорта хранятся в телефоне и попадают в руки злоумышленников, они могут подать заявки сразу в несколько МФО, а нейросети помогают сгенерировать фото владельца с паспортом для подтверждения личности, пояснил адвокат.
Если займ уже оформлен, Ключко посоветовал написать заявление в полицию и обратиться в кредитную организацию с требованием признать договор недействительным, а в случае отказа - подать в суд.
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