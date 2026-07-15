Россия приветствует консенсус в ОЗХО по закрытию химического досье Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный совет ОЗХО объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по Конвенции о запрещении химоружия.

Россия приветствует сложившийся в ОЗХО политический консенсус в отношении закрытия сирийского "химического досье".

Государства-участники КЗХО имеют разное понимание относительно того, как должно быть реализовано решение о закрытии сирийского химического досье.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия приветствует политический консенсус в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в отношении закрытия сирийского химического досье, заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.

Исполнительный совет ОЗХО на прошлой неделе объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), признав прогресс сирийских властей по урегулированию вопросов, связанных с химическим досье.

"Россия приветствует сложившийся в ОЗХО политический консенсус в отношении закрытия сирийского "химического досье", - прокомментировали в постпредстве это решение.

Однако, как отметили там, государства-участники КЗХО имеют разное понимание относительно того, каким образом оно должно быть реализовано.

"Одни занимают последовательную линию и считают, что Технический секретариат ОЗХО должен работать в рамках своего мандата и в соответствии с принятыми решениями руководящих органов организации. Другие полагают, что действовать надо оперативно, исходя из непростой ситуации, в которой САР оказалась в последнее десятилетие", - отметили в российском постпредстве.

Решение о восстановлении Сирии в правах было объявлено в ходе прошедшей в Гааге с 7 по 10 июля 112-й сессии исполсовета ОЗХО. В организации отмечали, что это шаг последовал за существенным изменением обстоятельств, произошедшим после того, как ОЗХО в 2021 году приостановила определенные права и привилегии Сирии в связи с якобы "неспособностью бывшего сирийского правительства раскрыть полный объем своей программы химического оружия и подтвержденным использованием химического оружия на территории Сирии".