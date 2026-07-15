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Россия приветствует консенсус в ОЗХО по закрытию химического досье Сирии - РИА Новости, 15.07.2026
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13:50 15.07.2026 (обновлено: 15:00 15.07.2026)
Россия приветствует консенсус в ОЗХО по закрытию химического досье Сирии

Россия приветствует политический консенсус в ОЗХО по химическому досье Сирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный совет ОЗХО объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по Конвенции о запрещении химоружия.
  • Россия приветствует сложившийся в ОЗХО политический консенсус в отношении закрытия сирийского "химического досье".
  • Государства-участники КЗХО имеют разное понимание относительно того, как должно быть реализовано решение о закрытии сирийского химического досье.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия приветствует политический консенсус в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в отношении закрытия сирийского химического досье, заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.
Исполнительный совет ОЗХО на прошлой неделе объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), признав прогресс сирийских властей по урегулированию вопросов, связанных с химическим досье.
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"Россия приветствует сложившийся в ОЗХО политический консенсус в отношении закрытия сирийского "химического досье", - прокомментировали в постпредстве это решение.
Однако, как отметили там, государства-участники КЗХО имеют разное понимание относительно того, каким образом оно должно быть реализовано.
"Одни занимают последовательную линию и считают, что Технический секретариат ОЗХО должен работать в рамках своего мандата и в соответствии с принятыми решениями руководящих органов организации. Другие полагают, что действовать надо оперативно, исходя из непростой ситуации, в которой САР оказалась в последнее десятилетие", - отметили в российском постпредстве.
Решение о восстановлении Сирии в правах было объявлено в ходе прошедшей в Гааге с 7 по 10 июля 112-й сессии исполсовета ОЗХО. В организации отмечали, что это шаг последовал за существенным изменением обстоятельств, произошедшим после того, как ОЗХО в 2021 году приостановила определенные права и привилегии Сирии в связи с якобы "неспособностью бывшего сирийского правительства раскрыть полный объем своей программы химического оружия и подтвержденным использованием химического оружия на территории Сирии".
При этом бывшие сирийские власти в прошлом заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. За химическое разоружение Сирии организация даже получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
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