Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполнительный совет ОЗХО объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по конвенции о запрещении химоружия.
- В постпредстве РФ при ОЗХО заявили, что решение о восстановлении Сирии в правах — это аванс новым сирийским властям.
- В постпредстве отметили, что на одобрение этого шага повлияло свержение правительства в Сирии и изменение отношения к ее усилиям по химдемилитаризации.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Восстановление Сирии в правах и привилегиях по конвенции о запрещении химического оружия - скорее исключение из правил и является авансом новым сирийским властям по закрытию химического досье, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Как отметили в постпредстве, для снятия санкций Дамаск должен был предпринять целый ряд шагов.
"Пока же новые власти стоят только в начале пути по их осуществлению. Поэтому решение о восстановлении Сирии в правах и привилегиях по КЗХО – это скорее исключение из правил и принято оно было в качестве аванса стремлениям новых властей закрыть сирийское химдосье", - сообщили в агентству в дипмиссии.
В постоянном представительстве при ОЗХО обратили внимание на то, что одобрению этого шага способствовало и свержение правительства в Сирии, после чего на гаагской площадке произошло кардинальное изменение отношения к этой стране и ее усилиям по химдемилитаризации.
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"Это наглядный пример того, как не столько объективные факторы, а политическая конъюнктура влияет на подходы к конкретным сюжетам в ОЗХО", - резюмировал собеседник агентства.
Бывшие сирийские власти в прошлом заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. За химическое разоружение Сирии организация даже получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.