Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный совет ОЗХО объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по конвенции о запрещении химоружия.

В постпредстве РФ при ОЗХО заявили, что решение о восстановлении Сирии в правах — это аванс новым сирийским властям.

В постпредстве отметили, что на одобрение этого шага повлияло свержение правительства в Сирии и изменение отношения к ее усилиям по химдемилитаризации.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Восстановление Сирии в правах и привилегиях по конвенции о запрещении химического оружия - скорее исключение из правил и является авансом новым сирийским властям по закрытию химического досье, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Исполнительный совет ОЗХО на прошлой неделе объявил о восстановлении прав и привилегий Сирии по конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), признав прогресс сирийских властей по урегулированию вопросов, связанных с химическим досье.

Как отметили в постпредстве, для снятия санкций Дамаск должен был предпринять целый ряд шагов.

"Пока же новые власти стоят только в начале пути по их осуществлению. Поэтому решение о восстановлении Сирии в правах и привилегиях по КЗХО – это скорее исключение из правил и принято оно было в качестве аванса стремлениям новых властей закрыть сирийское химдосье", - сообщили в агентству в дипмиссии.

В постоянном представительстве при ОЗХО обратили внимание на то, что одобрению этого шага способствовало и свержение правительства в Сирии, после чего на гаагской площадке произошло кардинальное изменение отношения к этой стране и ее усилиям по химдемилитаризации.

"Это наглядный пример того, как не столько объективные факторы, а политическая конъюнктура влияет на подходы к конкретным сюжетам в ОЗХО", - резюмировал собеседник агентства.