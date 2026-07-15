ВС США развернули два судна в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана уже вынудили два судна в Ормузском проливе сменить курс, утверждает Центральное командование американских вооруженных сил.

"С момента возобновления военно-морской блокады иранских портов 17 часов назад вооруженные силы США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся пройти через нее", - говорится в заявлении военных.