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ВС США развернули два судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 15.07.2026
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16:49 15.07.2026
ВС США развернули два судна в Ормузском проливе

ВС США развернули два судна в Ормузском проливе с момента восстановления блокады

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили два судна в Ормузском проливе сменить курс.
  • На Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана уже вынудили два судна в Ормузском проливе сменить курс, утверждает Центральное командование американских вооруженных сил.
"С момента возобновления военно-морской блокады иранских портов 17 часов назад вооруженные силы США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся пройти через нее", - говорится в заявлении военных.
Американская морская блокада иранских портов снова вступила в силу в 23.00 мск во вторник, заявляло тогда командование. При этом отмечалось, что сейчас на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
США возобновили морскую блокаду Ирана
14 июля, 23:28
 
В миреСШАИранОрмузский пролив
 
 
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