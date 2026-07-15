ВС США развернули два судна в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили два судна в Ормузском проливе сменить курс.
- На Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана уже вынудили два судна в Ормузском проливе сменить курс, утверждает Центральное командование американских вооруженных сил.
"С момента возобновления военно-морской блокады иранских портов 17 часов назад вооруженные силы США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся пройти через нее", - говорится в заявлении военных.
Американская морская блокада иранских портов снова вступила в силу в 23.00 мск во вторник, заявляло тогда командование. При этом отмечалось, что сейчас на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
США возобновили морскую блокаду Ирана
14 июля, 23:28