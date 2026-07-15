В Хабаровском крае осудили организатора подпольных интим-салонов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Хабаровского края организовал пять подпольных салонов для оказания услуг сексуального характера в Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске.
- Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительные приговоры организатору и трем администраторам салонов.
- Организатора приговорили к 3,5 года колонии общего режима и штрафу, администраторам дали условные сроки.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Суд вынес приговоры организатору и трем администраторам пяти подпольных салонов по оказанию услуг сексуального характера, расположенных в разных городах Дальнего Востока, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Житель Хабаровского края под видом массажных салонов организовал 5 салонов для оказания услуг сексуального характера. Они располагались в Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске. Предложения в салонах формально маскировались под процедуры релаксации, однако получали клиенты услуги интимного характера.
"Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре рассмотрел собранную доказательную базу… и вынес обвинительные приговоры в отношении преступной группы лиц: организатора и трех администраторов", – говорится в сообщении УМВД.
Группа лиц признана виновной по части 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Во время обыска в салонах полицейские нашли документацию и компьютеры, содержащие сведения об оказанных интимных услугах, инструкции для "массажисток", а также предметы, используемые для оказания интимных услуг.
Организатора группы приговорили к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в 142 205 рублей. Старший администратор салонов получила 2 года и 3 месяца условного лишения свободы, двум другим администраторам дали 2 года условно.
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