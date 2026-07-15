В Хабаровском крае осудили организатора подпольных интим-салонов

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Хабаровского края организовал пять подпольных салонов для оказания услуг сексуального характера в Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске.

Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительные приговоры организатору и трем администраторам салонов.

Организатора приговорили к 3,5 года колонии общего режима и штрафу, администраторам дали условные сроки.

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Суд вынес приговоры организатору и трем администраторам пяти подпольных салонов по оказанию услуг сексуального характера, расположенных в разных городах Дальнего Востока, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Житель Хабаровского края под видом массажных салонов организовал 5 салонов для оказания услуг сексуального характера. Они располагались в Комсомольске-на-Амуре , Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске. Предложения в салонах формально маскировались под процедуры релаксации, однако получали клиенты услуги интимного характера.

"Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре рассмотрел собранную доказательную базу… и вынес обвинительные приговоры в отношении преступной группы лиц: организатора и трех администраторов", – говорится в сообщении УМВД.

Группа лиц признана виновной по части 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Во время обыска в салонах полицейские нашли документацию и компьютеры, содержащие сведения об оказанных интимных услугах, инструкции для "массажисток", а также предметы, используемые для оказания интимных услуг.