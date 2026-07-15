Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае осудили организатора подпольных интим-салонов - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 15.07.2026 (обновлено: 09:50 15.07.2026)
В Хабаровском крае осудили организатора подпольных интим-салонов

В Хабаровском крае осудили организатора и администраторов интим-салонов

© Фото : УМВД России по Хабаровскому краюСледственные мероприятия в подпольном интим-салоне в Хабаровском крае
Следственные мероприятия в подпольном интим-салоне в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : УМВД России по Хабаровскому краю
Следственные мероприятия в подпольном интим-салоне в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Хабаровского края организовал пять подпольных салонов для оказания услуг сексуального характера в Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске.
  • Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительные приговоры организатору и трем администраторам салонов.
  • Организатора приговорили к 3,5 года колонии общего режима и штрафу, администраторам дали условные сроки.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Суд вынес приговоры организатору и трем администраторам пяти подпольных салонов по оказанию услуг сексуального характера, расположенных в разных городах Дальнего Востока, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Житель Хабаровского края под видом массажных салонов организовал 5 салонов для оказания услуг сексуального характера. Они располагались в Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Владивостоке, Находке и Южно-Сахалинске. Предложения в салонах формально маскировались под процедуры релаксации, однако получали клиенты услуги интимного характера.
"Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре рассмотрел собранную доказательную базу… и вынес обвинительные приговоры в отношении преступной группы лиц: организатора и трех администраторов", – говорится в сообщении УМВД.
Группа лиц признана виновной по части 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Во время обыска в салонах полицейские нашли документацию и компьютеры, содержащие сведения об оказанных интимных услугах, инструкции для "массажисток", а также предметы, используемые для оказания интимных услуг.
Организатора группы приговорили к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в 142 205 рублей. Старший администратор салонов получила 2 года и 3 месяца условного лишения свободы, двум другим администраторам дали 2 года условно.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве
25 февраля, 15:31
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала