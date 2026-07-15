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Опрос показал, насколько россияне доверяют ИИ - РИА Новости, 15.07.2026
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06:11 15.07.2026
Опрос показал, насколько россияне доверяют ИИ

РИА Новости: более 50% россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта, почти треть занимают нейтральную позицию, а каждый десятый нейросетям не доверяет.
  • Наиболее высокий уровень полного доверия к ИИ зафиксирован среди молодежи 18–24 лет, а россияне старше 45 лет чаще сохраняют осторожность.
  • Чаще всего россияне используют ИИ для создания контента, перевода текстов и поиска товаров.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более половины россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта, почти треть занимают нейтральную позицию, а каждый десятый нейросетям не доверяет, выяснили для РИА Новости аналитики Ozon.
"Почти половина россиян (49%) скорее доверяет искусственному интеллекту, а еще 12% доверяют ему полностью. Нейтральную позицию занимают 29% участников опроса. В то же время 8% скорее не доверяют ИИ, а остальные и вовсе относятся к технологии с недоверием", - следует из опроса, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
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Отмечается, что наиболее высокий уровень полного доверия к ИИ зафиксирован среди молодежи 18–24 лет. Россияне старше 45 лет, напротив, чаще сохраняют осторожность - в этой возрастной группе наибольшая доля тех, кто совсем не доверяет нейросетям.
Чаще всего россияне используют ИИ для создания контента: тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% - для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигационных сервисах и картах, а каждый пятый - в играх и развлекательных приложениях.
При этом женщины чаще используют технологии для контента, а мужчины - для перевода текстов.
"По мере роста доверия к ИИ не менее важно развивать цифровую грамотность: любые рекомендации стоит воспринимать как помощника в принятии решений, а не как безусловную истину", - заключил руководитель разработки "Генеративный ИИ" в Ozon Андрей Дядюнов.
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