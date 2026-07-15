Опрос показал, насколько россияне доверяют ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Более половины россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта, почти треть занимают нейтральную позицию, а каждый десятый нейросетям не доверяет.

Наиболее высокий уровень полного доверия к ИИ зафиксирован среди молодежи 18–24 лет, а россияне старше 45 лет чаще сохраняют осторожность.

Чаще всего россияне используют ИИ для создания контента, перевода текстов и поиска товаров.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более половины россиян доверяют технологиям искусственного интеллекта, почти треть занимают нейтральную позицию, а каждый десятый нейросетям не доверяет, выяснили для РИА Новости аналитики Ozon.

"Почти половина россиян (49%) скорее доверяет искусственному интеллекту, а еще 12% доверяют ему полностью. Нейтральную позицию занимают 29% участников опроса. В то же время 8% скорее не доверяют ИИ, а остальные и вовсе относятся к технологии с недоверием", - следует из опроса, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что наиболее высокий уровень полного доверия к ИИ зафиксирован среди молодежи 18–24 лет. Россияне старше 45 лет, напротив, чаще сохраняют осторожность - в этой возрастной группе наибольшая доля тех, кто совсем не доверяет нейросетям.

Чаще всего россияне используют ИИ для создания контента: тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% - для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигационных сервисах и картах, а каждый пятый - в играх и развлекательных приложениях.

При этом женщины чаще используют технологии для контента, а мужчины - для перевода текстов.