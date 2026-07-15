Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы дронов ВСУ, атаковавшие гражданские объекты в Брянской области, понесли массовые потери, сообщили в российских силовых структурах.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ, атаковавшие гражданские объекты в Брянской области, понесли значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников <...> показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, таких высоких результатов удалось достичь благодаря эффективности бойцов "Севера".
За минувшие сутки они уничтожили до 160 украинских боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.
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22 июня 2022, 17:18