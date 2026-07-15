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Операторы дронов ВСУ, атаковавшие Брянскую область, понесли потери - РИА Новости, 15.07.2026
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06:32 15.07.2026 (обновлено: 07:45 15.07.2026)
Операторы дронов ВСУ, атаковавшие Брянскую область, понесли потери

Операторы дронов ВСУ, атаковавшие Брянскую область, понесли массовые потери

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы дронов ВСУ, атаковавшие гражданские объекты в Брянской области, понесли массовые потери, сообщили в российских силовых структурах.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ, атаковавшие гражданские объекты в Брянской области, понесли значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников <...> показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, таких высоких результатов удалось достичь благодаря эффективности бойцов "Севера".
За минувшие сутки они уничтожили до 160 украинских боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.
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