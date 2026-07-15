Операторы дронов ВСУ, атаковавшие Брянскую область, понесли потери

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ, атаковавшие гражданские объекты в Брянской области, понесли значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, таких высоких результатов удалось достичь благодаря эффективности бойцов "Севера".

За минувшие сутки они уничтожили до 160 украинских боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.