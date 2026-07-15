В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».
- Введены временные ограничения работы мобильного интернета.
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Ранее днем в регионе менее чем на час вводился режим "Ракетная опасность".