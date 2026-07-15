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В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.07.2026
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19:42 15.07.2026 (обновлено: 19:43 15.07.2026)
В Пензенской области объявили беспилотную опасность

На территории Пензенской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка"
Российский военный с дроном-перехватчиком Ёлка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».
  • Введены временные ограничения работы мобильного интернета.
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Ранее днем в регионе менее чем на час вводился режим "Ракетная опасность".
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