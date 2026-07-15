В Пензенской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность».
- Жителям необходимо укрыться в безопасном месте до сигнала «Отбой ракетной опасности».
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Пензенской области, жителям необходимо укрыться в безопасном месте, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области объявлен режим "Ракетная опасность". Запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона посоветовал зайти в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала "Отбой ракетной опасности".