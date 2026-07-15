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Лантратова помогла работникам Мурманского океанариума получить зарплату - РИА Новости, 15.07.2026
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13:36 15.07.2026
Лантратова помогла работникам Мурманского океанариума получить зарплату

Лантратова помогла сотрудникам Мурманского океанариума получить зарплату

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла работникам Мурманского океанариума получить невыплаченную зарплату.
  • Общая сумма задолженности перед коллективом составила более 3,3 миллиона рублей, из которых удалось добиться выплаты 3 миллионов 95 тысяч рублей.
  • Прокуратура объявила работодателю пять предостережений, возбудила два административных дела, а виновное должностное лицо было оштрафовано.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла работникам Мурманского океанариума получить невыплаченную за несколько месяцев зарплату, общий долг которой превысил три миллиона рублей.
Федеральный уполномоченный рассказала, что сотрудники Мурманского океанариума несколько месяцев не получали заработную плату. Из-за отсутствия лицензии на проведение представлений работа учреждения была приостановлена, а после ареста учредителя организации ее финансовое положение стало критическим. Несмотря на это, люди не могли бросить животных из-за ответственности и преданности своему делу.
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"Общая сумма задолженности перед коллективом составила более 3,3 миллиона рублей. Чтобы защитить права людей и спасти уникальных животных, мы направили запросы в прокуратуру Мурманской области, Государственную инспекцию труда и региональное Минприроды. Совместными усилиями нам удалось добиться выплаты 3 миллионов 95 тысяч рублей! Свыше 1,5 миллионов из этой суммы взыскали с помощью комиссии по трудовым спорам", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что прокуратура объявила работодателю пять предостережений, возбудила два административных дела, а виновное должностное лицо было оштрафовано. Также в интересах сотрудников аппаратом уполномоченного в суд направлены иски о взыскании оставшейся части зарплаты и компенсации морального вреда.
"Мы не прекращаем работу и будем сопровождать людей до полного погашения этой суммы. Сейчас решается вопрос о будущем океанариума. Состояние краснокнижных тюленей находится под постоянным контролем ветеринаров, Россельхознадзора и специалистов Мурманского морского биологического института. Очень важно сохранить и этот профессиональный коллектив, и животных, которым необходим постоянный уход", - добавила Лантратова.
В сообщении омбудсмен также поблагодарила прокуратуру Мурманской области и Государственную инспекцию труда за совместную работу и результат.
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ОбществоМурманская областьРоссияЯна ЛантратоваМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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