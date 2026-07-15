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Диетолог объяснил, чем так полезны огурцы - РИА Новости, 15.07.2026
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13:30 15.07.2026
Диетолог объяснил, чем так полезны огурцы

Поляков: огурцы помогают восполнить жидкость и наладить работу кишечника

© РИА Новости / Максим БлиновОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Огурцы поддерживают водный баланс благодаря высокому содержанию воды (95–98%), рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
  • Огурцы улучшают моторику кишечника и подходят для легкого перекуса из-за низкой калорийности, а также содержат витамин С, витамины группы В и антиоксиданты.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Огурцы помогают восполнить жидкость в организме и наладить работу кишечника благодаря высокому содержанию воды и растительных волокон, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
"Огурцы примерно на 95-98% состоят из воды, поэтому отлично поддерживают водный баланс. Однако высокое содержание жидкости вовсе не делает их бесполезными. В них присутствуют клетчатка и пектин, которые улучшают моторику кишечника", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, из-за низкой калорийности огурцы подходят для легкого перекуса. Также Поляков добавил, что они содержат витамин С, витамины группы В и антиоксиданты. При этом они имеют приятный вкус и не добавляют лишних калорий, заключил врач.
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