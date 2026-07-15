Диетолог объяснил, чем так полезны огурцы

По словам диетолога, из-за низкой калорийности огурцы подходят для легкого перекуса. Также Поляков добавил, что они содержат витамин С, витамины группы В и антиоксиданты. При этом они имеют приятный вкус и не добавляют лишних калорий, заключил врач.