Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало цели ударов по украинским портам - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 15.07.2026 (обновлено: 09:37 15.07.2026)
Минобороны назвало цели ударов по украинским портам

ВС России поразили два цеха по производству БПЛА в порту в Одессе

© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Одессе
Тушение пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение пожара в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила два цеха по производству и сборке украинских беспилотников в порту Одессы.
  • Среди пораженных объектов — цех узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска ударом по украинским портам поразили цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов, сообщили в Минобороны.
"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, <...> два цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", — заявили в ведомстве.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала