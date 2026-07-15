Минобороны назвало цели ударов по украинским портам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила два цеха по производству и сборке украинских беспилотников в порту Одессы.
- Среди пораженных объектов — цех узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска ударом по украинским портам поразили цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов, сообщили в Минобороны.
"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, <...> два цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", — заявили в ведомстве.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18