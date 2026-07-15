Минобороны назвало цели ударов по украинским портам

"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, <...> два цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", — заявили в ведомстве.