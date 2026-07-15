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Россия не видит поводов для возвращения к работе в ПА ОБСЕ, заявил МИД - РИА Новости, 15.07.2026
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18:46 15.07.2026
Россия не видит поводов для возвращения к работе в ПА ОБСЕ, заявил МИД

Захарова: Россия не видит поводов для возвращения в ПА ОБСЕ

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит поводов для возвращения к работе в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, заявила Захарова.
  • По ее словам, этот орган давно избрал для себя путь агрессии и деструктивных действий.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Россия не видит поводов для возвращения к работе в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат объяснила, что Ассамблея давно избрала для себя путь агрессии, агрессивной риторики, деструктивных действий, отказалась от задачи строительства межпарламентского диалога и содействию сотрудничеству между государствами-участниками ОБСЕ.
"Кстати, именно по этой причине 3 июля 2024 года было принято решение нашей страной о приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. И пока поводов для возвращения мы не видим", - сказала она в ходе брифинга.
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