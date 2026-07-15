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Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам, сообщила Лантратова - РИА Новости, 15.07.2026
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15:15 15.07.2026
Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам, сообщила Лантратова

Лантратова: Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам гражданских, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
  • Аппарат Яны Лантратовой совместно с профильными структурами вернул домой 550 российских военнопленных с момента ее вступления в должность.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам гражданских, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Самое главное, нам, наверное, такая радостная новость, удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян, курских граждан... Всех, которые незаконно удерживались на территории Украины... Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет. Сейчас мы ведем переговоры по следующим обменам и стараемся", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести".
Омбудсмен уточнила, что с момента ее вступления в должность ее аппарату удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 российских военнопленных.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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