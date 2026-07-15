Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам, сообщила Лантратова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам гражданских, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен уточнила, что с момента ее вступления в должность ее аппарату удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 российских военнопленных.