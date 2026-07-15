В Свердловской области подтопило более 360 домов из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области в зоне подтопления находятся более 360 жилых домов и более 1,5 тысяч приусадебных участков.

В пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка, остальные пострадавшие временно проживают у родственников и знакомых.

Гидрологическая обстановка остается напряженной, ожидаются сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Более 360 жилых домов и более 1,5 тысяч приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Свердловской области в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.

"В результате продолжения выпадения обильных осадков на территории региона в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов" - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка, а остальные пострадавшие временно проживают у родственников и знакомых.

"Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки на территории региона сохранится непогода: ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях", - предупредили в ГУМЧС.

Развитие ситуации находится на непрерывном контроле, заверили в ведомстве. Ликвидацией последствий паводка и помощью жителям занимаются 418 человек и 128 единиц техники, в том числе от МЧС России – 156 человек и 43 единицы спецтехники. В пресс-службе добавили, что имеющихся сил и средств достаточно для обеспечения безопасности населения.