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В Нижнем Новгороде спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе - РИА Новости, 15.07.2026
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15:38 15.07.2026 (обновлено: 15:52 15.07.2026)
В Нижнем Новгороде спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе

В Нижнем Новгороде спасатели вызволили застрявшего в мусоропроводе мужчину

© Фото : администрация Нижнего НовгородаСпасатели вызволяют мужчину из мусоропровода в Нижнем Новгороде
Спасатели вызволяют мужчину из мусоропровода в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : администрация Нижнего Новгорода
Спасатели вызволяют мужчину из мусоропровода в Нижнем Новгороде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде спасатели вскрыли бетонную трубу мусоропровода, чтобы вытащить из нее застрявшего мужчину.
  • Мужчина не получил серьезных травм, его передали бригаде скорой медицинской помощи.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Спасателям пришлось вскрыть бетонную трубу мусоропровода в подъезде жилого дома в Нижнем Новгороде, чтобы вытащить застрявшего в ней мужчину, сообщила городская администрация.
Инцидент произошел во вторник вечером в одной из многоэтажек Автозаводского района.
"Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы осторожно достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении.
Спасенного мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, при осмотре серьезных травм у него не обнаружено.
"На главный вопрос, как он оказался в столь странном месте, мужчина решил не отвечать", - отмечается в сообщении.
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