Спасатели вызволяют мужчину из мусоропровода в Нижнем Новгороде

Спасатели вызволяют мужчину из мусоропровода в Нижнем Новгороде

© Фото : администрация Нижнего Новгорода Спасатели вызволяют мужчину из мусоропровода в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Новгороде спасатели вскрыли бетонную трубу мусоропровода, чтобы вытащить из нее застрявшего мужчину.

Мужчина не получил серьезных травм, его передали бригаде скорой медицинской помощи.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Спасателям пришлось вскрыть бетонную трубу мусоропровода в подъезде жилого дома в Нижнем Новгороде, чтобы вытащить застрявшего в ней мужчину, сообщила городская администрация.

Инцидент произошел во вторник вечером в одной из многоэтажек Автозаводского района.

"Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы осторожно достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении

Спасенного мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, при осмотре серьезных травм у него не обнаружено.