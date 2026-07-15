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Новак обсудил с главой Красноярского края вопрос цен на топливо - РИА Новости, 15.07.2026
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18:58 15.07.2026
Новак обсудил с главой Красноярского края вопрос цен на топливо

Новак обсудил с Котюковым вопрос стабильности цен на топливо в Красноярском крае

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили баланс спроса и предложения на рынке топлива в регионе.
  • Стороны уделили внимание вопросам ценовой стабильности и наличию запасов топлива у поставщиков и в розничном сегменте.
  • Отдельное внимание было уделено поставкам нефтепродуктов в районы Красноярского края в рамках северного завоза.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили текущий баланс спроса и предложения на рынке топлива в регионе, а также вопросы ценовой стабильности, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили текущий баланс спроса и предложения на внутреннем региональном рынке топлива, наличие запасов у поставщиков и в розничном сегменте, а также вопросы ценовой стабильности", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что отдельное внимание стороны уделили поставкам нефтепродуктов в районы Красноярского края в рамках северного завоза. Было отмечено, что обеспечение устойчивого снабжения нефтепродуктами населения, коммунальной инфраструктуры и предприятий является приоритетной задачей.
"Особое значение имеет своевременный завоз топлива в районы, где поставки ограничены сезонными сроками навигации и особенностями транспортной доступности, для чего необходимо применять все доступные инструменты", - подчеркивает правительство РФ.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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ЭкономикаКрасноярский крайАлександр НовакМихаил КотюковРоссия
 
 
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