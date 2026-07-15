Новак обсудил с главой Красноярского края вопрос цен на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили баланс спроса и предложения на рынке топлива в регионе.

Стороны уделили внимание вопросам ценовой стабильности и наличию запасов топлива у поставщиков и в розничном сегменте.

Отдельное внимание было уделено поставкам нефтепродуктов в районы Красноярского края в рамках северного завоза.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили текущий баланс спроса и предложения на рынке топлива в регионе, а также вопросы ценовой стабильности, сообщило правительство РФ.

Александр Новак встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили текущий баланс спроса и предложения на внутреннем региональном рынке топлива, наличие запасов у поставщиков и в розничном сегменте, а также вопросы ценовой стабильности", - говорится в сообщении.

Добавляется, что отдельное внимание стороны уделили поставкам нефтепродуктов в районы Красноярского края в рамках северного завоза. Было отмечено, что обеспечение устойчивого снабжения нефтепродуктами населения, коммунальной инфраструктуры и предприятий является приоритетной задачей.

"Особое значение имеет своевременный завоз топлива в районы, где поставки ограничены сезонными сроками навигации и особенностями транспортной доступности, для чего необходимо применять все доступные инструменты", - подчеркивает правительство РФ.