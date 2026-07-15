Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Канады Марк Карни представляют стороны спора внутри альянса о том, на что тратить дополнительно выделяемые средства.

По мнению генсека НАТО, рост военных расходов должен убедить США не ослаблять участие в делах альянса, и европейским членам НАТО следует покупать американское оружие.

Премьер Канады считает, что члены альянса должны сосредоточиться на развитии собственного военного потенциала, чтобы подстраховаться на случай вывода американских сил.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Канады Марк Карни представляют стороны спора внутри альянса о том, на что именно тратить дополнительно выделяемые средства, сообщает журнал Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Канады Марк Карни представляют стороны спора внутри альянса о том, на что именно тратить дополнительно выделяемые средства, сообщает журнал Foreign Policy

"Члены НАТО до сих пор расходятся во мнении по основополагающему вопросу: чего они пытаются добиться всеми этим новыми расходами?", - говорится в публикации.

Как отмечает журнал, две стороны споры в альянсе представляют два Марка - Рютте и Карни.

По мнению генсека НАТО, рост военных расходов должен быть направлен на то, чтобы убедить США не ослаблять участие в делах альянса. Такому подходу также соответствует обязательство европейских членов НАТО покупать американское оружие. Одним из сторонников такого подхода является Британия, уточняет журнал.

Карни же, наоборот, считает, что члены альянса должны сосредоточиться на развитии собственного военного потенциала, чтобы подстраховаться на случай вывода Штатами своих сил и снизить уязвимость перед лицом Вашингтона. Как отмечает Foreign Policy, аналогичной позиции придерживается Франция.