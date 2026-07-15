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Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ - РИА Новости, 15.07.2026
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00:06 15.07.2026 (обновлено: 06:17 15.07.2026)
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ

У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по доходам

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПодача налоговых деклараций
Подача налоговых деклараций - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Подача налоговых деклараций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне, подавшие декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны заплатить исчисленную сумму налога до 15 июля включительно.
  • Пени за просрочку платежа по НДФЛ начнут начисляться с 16 июля по 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
  • Уплатить НДФЛ можно через различные онлайн-сервисы, включая сайт ФНС, личный кабинет физлица или ИП, мобильное приложение «Налоги ФЛ», отделения банков, кассы МФЦ и Единый портал государственных и муниципальных услуг.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога.
В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ.
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Такие декларации должны были быть поданы в налоговую не позднее 30 апреля, а налоги по ним необходимо заплатить не позднее 15 июля. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России, говорится в документах Федеральной налоговой службы.
Уплатить налог необходимо гражданам, получившим в 2025 году доход от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока, от сдачи имущества в аренду, от выигрышей в лотерею, отмечает ФНС.
Также обязаны уплатить налог те граждане, которые получили доход от зарубежных источников и получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, а не от близкого родственника, напомнили в ведомстве.
Для уплаты НДФЛ можно дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин".
Также это можно сделать в личном кабинете физлица, личном кабинете индивидуального предпринимателя, мобильном приложении "Налоги ФЛ", отделениях банков, кассах региональных подразделений МФЦ и Едином портале государственных и муниципальных услуг, отметили в ФНС.
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