Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне, подавшие декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны заплатить исчисленную сумму налога до 15 июля включительно.

Пени за просрочку платежа по НДФЛ начнут начисляться с 16 июля по 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Уплатить НДФЛ можно через различные онлайн-сервисы, включая сайт ФНС, личный кабинет физлица или ИП, мобильное приложение «Налоги ФЛ», отделения банков, кассы МФЦ и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россияне, подавшие в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах, обязаны до 15 июля включительно заплатить исчисленную в ней сумму налога.

В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ.

Такие декларации должны были быть поданы в налоговую не позднее 30 апреля, а налоги по ним необходимо заплатить не позднее 15 июля. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России, говорится в документах Федеральной налоговой службы.

Уплатить налог необходимо гражданам, получившим в 2025 году доход от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока, от сдачи имущества в аренду, от выигрышей в лотерею, отмечает ФНС

Также обязаны уплатить налог те граждане, которые получили доход от зарубежных источников и получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, а не от близкого родственника, напомнили в ведомстве.

Для уплаты НДФЛ можно дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин".