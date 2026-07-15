МВД будет аннулировать штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. МВД будет аннулировать штрафы в случае соответствующих обращений от водителей, которые их получили, стоя в очередях за топливом на АЗС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости", - сообщается в канале Волк на платформе "Макс".