МВД будет аннулировать штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МВД будет аннулировать штрафы водителям, которые их получили, стоя в очередях за топливом на АЗС.
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. МВД будет аннулировать штрафы в случае соответствующих обращений от водителей, которые их получили, стоя в очередях за топливом на АЗС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее депутат Саратовской областной думы Денис Буланов сообщил, что направлял запрос в ГУМВД с просьбой аннулировать административные штрафы автомобилистам, получившим их, когда стояли в очереди на заправку, однако ему ответили, что оснований для отмены постановлений нет.
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По данным Волк, штрафы были вынесены за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на заправках в Саратовской области. Эти два комплекса фиксации ПДД, принадлежащие региону, по инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля прекратили работу.
"В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости", - сообщается в канале Волк на платформе "Макс".
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