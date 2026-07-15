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МВД будет аннулировать штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС - РИА Новости, 15.07.2026
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13:59 15.07.2026
МВД будет аннулировать штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

МВД будет аннулировать штрафы, выписанные во время стояния в очереди на АЗС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД будет аннулировать штрафы водителям, которые их получили, стоя в очередях за топливом на АЗС.
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. МВД будет аннулировать штрафы в случае соответствующих обращений от водителей, которые их получили, стоя в очередях за топливом на АЗС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее депутат Саратовской областной думы Денис Буланов сообщил, что направлял запрос в ГУМВД с просьбой аннулировать административные штрафы автомобилистам, получившим их, когда стояли в очереди на заправку, однако ему ответили, что оснований для отмены постановлений нет.
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По данным Волк, штрафы были вынесены за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на заправках в Саратовской области. Эти два комплекса фиксации ПДД, принадлежащие региону, по инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля прекратили работу.
"В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости", - сообщается в канале Волк на платформе "Макс".
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