Рейтинг@Mail.ru
МВД возбудило дело против мужчины, который встретил медиков с пистолетом - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 15.07.2026
МВД возбудило дело против мужчины, который встретил медиков с пистолетом

МВД: возбуждено дело против мужчины, встретившего медиков с пистолетом в руках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Талдоме мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил медиков скорой помощи с пневматическим пистолетом в руках.
  • Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил медиков скорой помощи с пневматическим пистолетом в руках в подмосковном Талдоме, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД по Московской области.
"Полицейские в Талдоме задержали мужчину, встретившего медиков скорой медицинской помощи с пневматическим пистолетом в руках. В дежурную часть ОМВД России по Талдомскому городскому округу от фельдшера бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение об агрессивном поведении мужчины", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранители установили, что медики приехали на вызов к 80-летней женщине в СНТ. Их встретил ее пьяный 44-летний родственник. Мужчина нецензурно высказывался в адрес врачей, угрожал предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, оружие изъято.
"Баллистическое исследование, проведенное экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, показало, что изъятое оружие является пневматическим пистолетом промышленного производства, не относящийся к огнестрельному", - уточняется в сообщении.
В отношении злоумышленника следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по статьи 213 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Иркутской области житель ограбил магазин, изобразив пистолет рукой
1 июля, 11:38
 
ПроисшествияРоссияТалдомМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала