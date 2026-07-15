МВД возбудило дело против мужчины, который встретил медиков с пистолетом

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил медиков скорой помощи с пневматическим пистолетом в руках в подмосковном Талдоме, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД по Московской области.

Правоохранители установили, что медики приехали на вызов к 80-летней женщине в СНТ. Их встретил ее пьяный 44-летний родственник. Мужчина нецензурно высказывался в адрес врачей, угрожал предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, оружие изъято.