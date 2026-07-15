МВД возбудило дело против мужчины, который встретил медиков с пистолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Талдоме мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил медиков скорой помощи с пневматическим пистолетом в руках.
- Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил медиков скорой помощи с пневматическим пистолетом в руках в подмосковном Талдоме, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД по Московской области.
"Полицейские в Талдоме задержали мужчину, встретившего медиков скорой медицинской помощи с пневматическим пистолетом в руках. В дежурную часть ОМВД России по Талдомскому городскому округу от фельдшера бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение об агрессивном поведении мужчины", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранители установили, что медики приехали на вызов к 80-летней женщине в СНТ. Их встретил ее пьяный 44-летний родственник. Мужчина нецензурно высказывался в адрес врачей, угрожал предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, оружие изъято.
"Баллистическое исследование, проведенное экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, показало, что изъятое оружие является пневматическим пистолетом промышленного производства, не относящийся к огнестрельному", - уточняется в сообщении.
В отношении злоумышленника следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по статьи 213 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.