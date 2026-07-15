"Просвещение" и ВЭБ.РФ стали партнерами мультфильма о капитане Невельском

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. АО "Просвещение" и ВЭБ.РФ выступили партнерами анимационного фильма "Капитан Невельской и Земли Черного дракона", который в сентябре выйдет в российский прокат, сообщает госкорпорация развития.

Как отмечается в сообщении, фильм "Капитан Невельской и Земли Черного дракона" позволит сделать знакомство с отечественной историей более увлекательным: художественное произведение станет отправной точкой для изучения ключевых событий, выдающихся личностей и культурного наследия России.

Фильм создан хабаровской студией "Мечталет" при поддержке Фонда кино и правительства Хабаровского края.

"Нашей задачей было снять не просто патриотическое, а по-настоящему зрительское, интересное кино, поэтому мы сознательно вплели в историческую основу элементы фэнтези и мистики — то, что нравится современной молодежи. Поддержка со стороны "Просвещения" и ВЭБ.РФ особенно ценна для нас, поскольку помогает превратить фильм в часть более широкого просветительского проекта. Для нас это возможность не только рассказать историю капитана Невельского на экране, но и дать ей продолжение в образовательной среде... Мы хотим, чтобы после просмотра зритель сам захотел узнать больше о реальной личности капитана Невельского", — приводятся в сообщении слова продюсера фильма Ильи Кузнецова.

В ВЭБ.РФ отметили, что проект стал логичным продолжением трансформации "Просвещения", начатой при поддержке ВЭБ.РФ. Одно из направлений - проекты на стыке образования, культуры и современных медиа. По мотивам фильма планируется разработать серию продуктов — книги, комиксы, настольные игры, цифровые решения и другие.

"Для "Просвещения" этот проект — часть системной работы по развитию новых форм просветительской и образовательной деятельности, которые позволяют по-новому доносить смыслы до молодого поколения. В современном мире проверенный образовательный контент должен существовать не только в учебнике, но и в анимации, книгах, играх, цифровых сервисах и других привычных детям медиасредах. Такой подход помогает говорить с подрастающим поколением на понятном ему языке, формируя интерес к отечественной истории, ее героям, ключевым событиям и культурному наследию. Для нас важно научиться интегрировать качественные культурные проекты в образовательный процесс, превращая их в инструмент, который помогает детям глубже понимать историю, культуру и ценности нашей страны", — пояснил руководитель АО "Просвещение", заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

Анимационный фильм "Капитан Невельской и Земли Черного дракона" в качестве примера проекта, объединяющего культуру, образование и развитие креативных индустрий, будет представлен на Восточном экономическом форуме.

Как отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, развитие анимации и кино является одним из приоритетных направлений формирования креативной экономики Дальнего Востока.