В Москве подросток получил травму при взрыве пиротехники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток получил травму из-за детонации пиротехнического изделия на Коломенской набережной в Москве.
- Предварительная причина ранения — неосторожное обращение с пиротехникой.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подросток получил травму при взрыве на юге Москвы из-за неосторожного обращения с пиротехническим изделием, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительная причина ранения подростка - неудачно взорванная пиротехника", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что происшествие произошло по адресу: Коломенская набережная, дом 18.
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15 февраля, 19:32