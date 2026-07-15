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В Москве подросток получил травму при взрыве пиротехники - РИА Новости, 15.07.2026
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14:36 15.07.2026 (обновлено: 14:52 15.07.2026)
В Москве подросток получил травму при взрыве пиротехники

В Москве подросток получил травму при взрыве из-за небрежности с пиротехникой

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток получил травму из-за детонации пиротехнического изделия на Коломенской набережной в Москве.
  • Предварительная причина ранения — неосторожное обращение с пиротехникой.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подросток получил травму при взрыве на юге Москвы из-за неосторожного обращения с пиротехническим изделием, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Страйкбольная граната сдетонировала в руках у молодого человека на Коломенской набережной в Москве, врачи оказывают ему помощь, сообщили РИА Новости ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Предварительная причина ранения подростка - неудачно взорванная пиротехника", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что происшествие произошло по адресу: Коломенская набережная, дом 18.
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