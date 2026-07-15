Рейтинг@Mail.ru
Москва не передавала Зеленскому посланий через Вучича, заявил Песков - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 15.07.2026
Москва не передавала Зеленскому посланий через Вучича, заявил Песков

Песков: Россия не передавала никаких посланий Зеленскому через Вучича

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков сообщил, что Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича.
  • Александр Вучич прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Вучич сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским.
"Нет, никаких посланий мы не передавали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, передавала ли российская сторона какие-либо послания Зеленскому через Вучича.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
СМИ: Зеленский загнал себя в тупик
Вчера, 01:22
 
В миреКиевМоскваСербияВладимир ЗеленскийАлександр ВучичДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала