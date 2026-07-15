Москва не передавала Зеленскому посланий через Вучича, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков сообщил, что Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича.
- Александр Вучич прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких посланий мы не передавали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, передавала ли российская сторона какие-либо послания Зеленскому через Вучича.
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