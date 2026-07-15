Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор компании Максим Басов не признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ущерб по делу превышает 86 миллиардов рублей.

Дело было возбуждено после заявления бенефициара «Солнечные продукты» Владислава Бурова о том, что представители ГК «Русагро» завладели активами холдинга «Солнечные продукты», распорядившись ими по своему усмотрению.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович не признал вину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где слушается дело.

Прокурор в среду огласил обвинительное заключение по делу.

"Нет", - ответил Мошкович на вопрос судьи, признает ли он вину.

Другой фигурант - Максим Басов - также не признал вину, заявил, что ему непонятно предъявленное обвинение.

Ущерб по делу превышает 86 миллиардов рублей.

Басов заявил в суде, что внимательно прочитал обвинительное заключение и считает, что состав вменяемого преступления "недостаточно детализирован". Он указал на противоречия, и то, что "некоторые предположения базируются на отсутствии фактов.

"Ну, например, я не понимаю, какое отношение я имел к сделке на Кипре . Я никогда не управлял кипрскими компаниями. Я не понимаю, откуда взялось утверждение, что я знаю о том, что акции стоят 50 миллиардов рублей, это просто противоречит всему остальному", - отметил он.

Также он сказал, что не понимает как мог содействовать банкротству компании, которая по его словам, по решению многочисленных арбитражных дел и материалов дела" уже давно была неплатежеспособна".

Он также высказал негодование, почему следствие называет легализацией сделку по покупке имущества между компаниями.

Основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор компании Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что "представители ГК "Русагро" под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.

Басов, как сообщал в июне его адвокат Дмитрий Кравченко написал заявление в следственный департамент МВД о проведении проверки в отношении Бурова, требуя возбудить против него уголовное дело. Он также указывал на то, что на момент возбуждения дела существовало неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по аналогичным обстоятельствам, в связи с чем просил суд прекратить уголовное преследование.

Мошкович также обвиняется в даче взятки.