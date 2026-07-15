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Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 15.07.2026
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16:45 15.07.2026 (обновлено: 17:35 15.07.2026)
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве

Основатель "Русагро" Мошкович не признал вину в мошенничестве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший сенатор от Белгородской области, основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович в Замоскворецком районном суде Москвы
Бывший сенатор от Белгородской области, основатель агрохолдинга Русагро Вадим Мошкович в Замоскворецком районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший сенатор от Белгородской области, основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович в Замоскворецком районном суде Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор компании Максим Басов не признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Ущерб по делу превышает 86 миллиардов рублей.
  • Дело было возбуждено после заявления бенефициара «Солнечные продукты» Владислава Бурова о том, что представители ГК «Русагро» завладели активами холдинга «Солнечные продукты», распорядившись ими по своему усмотрению.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович не признал вину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где слушается дело.
Прокурор в среду огласил обвинительное заключение по делу.
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"Нет", - ответил Мошкович на вопрос судьи, признает ли он вину.
Другой фигурант - Максим Басов - также не признал вину, заявил, что ему непонятно предъявленное обвинение.
Ущерб по делу превышает 86 миллиардов рублей.
Басов заявил в суде, что внимательно прочитал обвинительное заключение и считает, что состав вменяемого преступления "недостаточно детализирован". Он указал на противоречия, и то, что "некоторые предположения базируются на отсутствии фактов.
"Ну, например, я не понимаю, какое отношение я имел к сделке на Кипре. Я никогда не управлял кипрскими компаниями. Я не понимаю, откуда взялось утверждение, что я знаю о том, что акции стоят 50 миллиардов рублей, это просто противоречит всему остальному", - отметил он.
Также он сказал, что не понимает как мог содействовать банкротству компании, которая по его словам, по решению многочисленных арбитражных дел и материалов дела" уже давно была неплатежеспособна".
Он также высказал негодование, почему следствие называет легализацией сделку по покупке имущества между компаниями.
Основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор компании Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что "представители ГК "Русагро" под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.
Басов, как сообщал в июне его адвокат Дмитрий Кравченко написал заявление в следственный департамент МВД о проведении проверки в отношении Бурова, требуя возбудить против него уголовное дело. Он также указывал на то, что на момент возбуждения дела существовало неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по аналогичным обстоятельствам, в связи с чем просил суд прекратить уголовное преследование.
Мошкович также обвиняется в даче взятки.
Судебное заседание отложено на 28 июля.
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ПроисшествияРусагроМоскваВадим Мошкович
 
 
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