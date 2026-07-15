ВС России уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские операторы дронов уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане, рассказал начальник расчета БПЛА.
- Так, они поражают роботизированные комплексы, беспилотные тележки и дроны противника, которые перевозят лишь небольшие грузы.
- По его словам, особую роль в этом играет расчет "Молния", действующий в тесной связке с передовыми подразделениями.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Расчеты российских БПЛА уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил начальник расчета разведывательного БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Моряк.
"У противника в Красном Лимане осталось только два-три способа доставки", — передает его слова Минобороны.
Так, операторы дронов активно уничтожают:
- наземные робототехнические комплексы;
- беспилотные тележки, перевозящие запасы лишь в небольших количествах;
- грузовые БПЛА, которые скидывают малогабаритные грузы.
Как рассказал Моряк, особую роль при этом играет расчет "Молния", действующий в тесной связке с передовыми подразделениями.
"Расчет работает с 2024 года, парни уже очень грамотные, наверное, лучший расчет в армии, потому что к нам постоянно подъезжают люди из разных подразделений на обучение", — заявил он.
Военный подчеркнул, что российская армия идет к победе, а враг бежит с освобожденных территорий.
В начале месяца начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов докладывал, что завершается освобождение Красного Лимана в ДНР — важного административного центра и крупного логистического узла. Минобороны сообщало, что ВС России уже ведут там зачистку и разминирование.