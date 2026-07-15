ВС России уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане

Как рассказал Моряк, особую роль при этом играет расчет "Молния", действующий в тесной связке с передовыми подразделениями.

"Расчет работает с 2024 года, парни уже очень грамотные, наверное, лучший расчет в армии, потому что к нам постоянно подъезжают люди из разных подразделений на обучение", — заявил он.