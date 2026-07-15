Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 15.07.2026 (обновлено: 16:51 15.07.2026)
ВС России уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане

Российские БПЛА уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские операторы дронов уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане, рассказал начальник расчета БПЛА.
  • Так, они поражают роботизированные комплексы, беспилотные тележки и дроны противника, которые перевозят лишь небольшие грузы.
  • По его словам, особую роль в этом играет расчет "Молния", действующий в тесной связке с передовыми подразделениями.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Расчеты российских БПЛА уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил начальник расчета разведывательного БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Моряк.
"У противника в Красном Лимане осталось только два-три способа доставки", — передает его слова Минобороны.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
ВСУ в Красном Лимане истощены полностью, сообщил боец ВС России
8 июля, 14:47
Так, операторы дронов активно уничтожают:
  • наземные робототехнические комплексы;
  • беспилотные тележки, перевозящие запасы лишь в небольших количествах;
  • грузовые БПЛА, которые скидывают малогабаритные грузы.
Как рассказал Моряк, особую роль при этом играет расчет "Молния", действующий в тесной связке с передовыми подразделениями.
"Расчет работает с 2024 года, парни уже очень грамотные, наверное, лучший расчет в армии, потому что к нам постоянно подъезжают люди из разных подразделений на обучение", — заявил он.
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Штурмовики рассказали, как освобождают Красный Лиман в ДНР
7 июля, 15:25
Военный подчеркнул, что российская армия идет к победе, а враг бежит с освобожденных территорий.
В начале месяца начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов докладывал, что завершается освобождение Красного Лимана в ДНР — важного административного центра и крупного логистического узла. Минобороны сообщало, что ВС России уже ведут там зачистку и разминирование.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Жители Красного Лимана ждут его освобождения, рассказал боец ВС России
8 июля, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала