Посол России рассказал о значении "Большого договора" для Москвы и Пекина

Краткий пересказ от РИА ИИ 16 июля Россия и Китай отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что этот договор можно считать отправной точкой формирования современной модели российско-китайских отношений.

Принципы, заложенные в Договоре, обеспечили достижение нынешнего уровня сотрудничества и создание разветвленной системы многоуровневых механизмов взаимодействия между Россией и Китаем.

ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР можно считать отправной точкой формирования современной модели российско-китайских отношений, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.

Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"Мы часто называем Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР базовым для двусторонних отношений или "Большим договором". Так оно и есть – на его каркас сегодня опирается весь комплекс межгосударственных связей", - заявил Моргулов.

Он отметил, что договор служит прочной опорой последовательного наращивания двустороннего практического сотрудничества, продвижения общих подходов на международной арене, укрепления традиционной дружбы и гуманитарных обменов между нашими народами.

"Этот документ по праву можно считать отправной точкой формирования современной модели российско-китайских отношений, ставшей образцовой для крупных держав, тем более соседей, в XXI веке", - подчеркнул российский посол.

Дипломат добавил, что вкупе с совпадением долгосрочных национальных интересов, окончательным закрытием в 2004 году пограничного вопроса и осознанным стремлением двух стран к совместному развитию и процветанию, он вывел связи России и Китая на наивысший за всю историю уровень.

Он отметил, что заложенные в Договоре принципы – вечная дружба, равноправие, взаимное уважение, поддержка друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы партнеров, невмешательство во внутренние дела – обеспечили не только достижение нынешней планки сотрудничества, но и создание разветвленной системы многоуровневых механизмов взаимодействия, постоянно работающих над расширением и углублением всего спектра двусторонних контактов.

Сегодня, добавил дипломат, пройдя проверку временем, Договор остается в полной мере современным и живым документом, позволяя двум странам непрерывно совершенствовать стратегическое партнерство с учетом меняющихся глобальных реалий.

"В том, что на базе Договора 2001 года наши отношения продолжат свое успешное развитие, нет никаких сомнений", - подчеркнул дипломат.