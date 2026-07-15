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Посол России рассказал о значении "Большого договора" для Москвы и Пекина - РИА Новости, 15.07.2026
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11:24 15.07.2026 (обновлено: 14:31 15.07.2026)
Посол России рассказал о значении "Большого договора" для Москвы и Пекина

Моргулов: на "Большой договор" опирается весь комплекс межгосударственных связей

© Фото : Посольство РФПосол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Посольство РФ
Посол России в Китае Игорь Моргулов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 16 июля Россия и Китай отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
  • Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что этот договор можно считать отправной точкой формирования современной модели российско-китайских отношений.
  • Принципы, заложенные в Договоре, обеспечили достижение нынешнего уровня сотрудничества и создание разветвленной системы многоуровневых механизмов взаимодействия между Россией и Китаем.
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР можно считать отправной точкой формирования современной модели российско-китайских отношений, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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"Мы часто называем Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР базовым для двусторонних отношений или "Большим договором". Так оно и есть – на его каркас сегодня опирается весь комплекс межгосударственных связей", - заявил Моргулов.
Он отметил, что договор служит прочной опорой последовательного наращивания двустороннего практического сотрудничества, продвижения общих подходов на международной арене, укрепления традиционной дружбы и гуманитарных обменов между нашими народами.
"Этот документ по праву можно считать отправной точкой формирования современной модели российско-китайских отношений, ставшей образцовой для крупных держав, тем более соседей, в XXI веке", - подчеркнул российский посол.
Дипломат добавил, что вкупе с совпадением долгосрочных национальных интересов, окончательным закрытием в 2004 году пограничного вопроса и осознанным стремлением двух стран к совместному развитию и процветанию, он вывел связи России и Китая на наивысший за всю историю уровень.
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Он отметил, что заложенные в Договоре принципы – вечная дружба, равноправие, взаимное уважение, поддержка друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы партнеров, невмешательство во внутренние дела – обеспечили не только достижение нынешней планки сотрудничества, но и создание разветвленной системы многоуровневых механизмов взаимодействия, постоянно работающих над расширением и углублением всего спектра двусторонних контактов.
Сегодня, добавил дипломат, пройдя проверку временем, Договор остается в полной мере современным и живым документом, позволяя двум странам непрерывно совершенствовать стратегическое партнерство с учетом меняющихся глобальных реалий.
"В том, что на базе Договора 2001 года наши отношения продолжат свое успешное развитие, нет никаких сомнений", - подчеркнул дипломат.
По его словам, для этого имеется все необходимое – политическая воля руководства двух государств, высокая экономическая целесообразность, совпадающие внешнеполитические приоритеты.
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