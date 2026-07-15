Монетный двор США начнет чеканить новую монету с изображением Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа.
- Новая монета посвящена 250-летию независимости США и символизирует силу американских ценностей и приверженность свободе, сообщил Скотт Бессент.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия независимости страны, сообщил в среду министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
По его словам, монета с изображением Трампа призвана прославить силу американских ценностей и приверженность США сохранению свободы.
Соединенные Штаты в 2026 году отмечают 250-летие принятия Декларации независимости.