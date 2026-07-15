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Монетный двор США начнет чеканить новую монету с изображением Трампа - РИА Новости, 15.07.2026
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13:59 15.07.2026
Монетный двор США начнет чеканить новую монету с изображением Трампа

США начнут чеканить золотую монету номиналом один доллар с изображением Трампа

© Фото : Treasury Secretary Scott Bessent/XЗолотая монета номиналом $1 с изображением Дональда Трампа
Золотая монета номиналом $1 с изображением Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Treasury Secretary Scott Bessent/X
Золотая монета номиналом $1 с изображением Дональда Трампа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа.
  • Новая монета посвящена 250-летию независимости США и символизирует силу американских ценностей и приверженность свободе, сообщил Скотт Бессент.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия независимости страны, сообщил в среду министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
"В год, когда Америка отмечает 250-летие независимости, Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету достоинством один доллар в честь вечного наследия свободы и неизменного символа патриотизма", - написал Бессент в соцсети X.
По его словам, монета с изображением Трампа призвана прославить силу американских ценностей и приверженность США сохранению свободы.
Соединенные Штаты в 2026 году отмечают 250-летие принятия Декларации независимости.
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