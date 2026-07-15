Бывший вице-премьер Молдавии обвинил правящую партию в обворовывании народа

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) добилась успеха в обогащении за счет государства и обворовывании народа.

Критика связана со скандалом вокруг трудоустройства двоюродной сестры президента Майи Санду на госпредприятии MoldATSA с высокой зарплатой без выполнения обязанностей.

Оппозиция регулярно критикует руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур.

КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) добилась успеха в обогащении за счет государства и обворовывании народа, а не в обещанных реформах, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

Поводом для критики стал скандал вокруг трудоустройства двоюродной сестры президента Молдавии Майи Санду Анастасии Табурчану на госпредприятие MoldATSA, где ее ежемесячная зарплата составляла около 6,8 тысячи долларов, при этом она фактически не появлялась на работе. На фоне скандала родственница уволилась, пообещав вернуть деньги, и была исключена из правящей партии.

По словам Муравского, во все предыдущие годы при власти в республике были люди, которые придумывали различные схемы обогащения за счет государства и при этом умели реализовывать задуманное.

« "Наглость - вот главная схема. Вот тут желтые (цвет ПДС – ред.), говоря словами их еврокураторов, добились потрясающего успеха в "реформировании" системы обворовывания народа", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.

По его словам, появляющаяся каждый день информация о баснословных зарплатах, выплачиваемых в различных госучреждениях активистам ПДС, родственникам и прочим приближенным к членам верхушки этой партии, говорит, что можно обворовывать государство, то есть народ, совсем не напрягаясь.

"Устраиваешь кого-надо на никому не нужную должность. Если ее нет, создаешь. Иногда для вида даешь им какую-то работу. Поскольку все засветившиеся до сих пор лица не имеют нужного опыта, компетенции и даже в ряде случаев высшего образования, то и работу выполняют соответственно, то есть пригодную разве что для мусорной корзины. Но зарплаты получают как академики. Все просто. И на виду у всех", - описал Муравский действия властей.

Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в государственных структурах и провести полную очистку системы от кумовства. Однако оппозиционные силы регулярно критикуют руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур. По данным местных СМИ, у президента 24 двоюродных брата и сестры, однако точное число родственников во власти до сих пор не раскрывается.