Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил правящую партию в обворовывании народа - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 15.07.2026
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил правящую партию в обворовывании народа

Муравский: правящая партия Молдавии добилась успеха в обворовывании народа

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) добилась успеха в обогащении за счет государства и обворовывании народа.
  • Критика связана со скандалом вокруг трудоустройства двоюродной сестры президента Майи Санду на госпредприятии MoldATSA с высокой зарплатой без выполнения обязанностей.
  • Оппозиция регулярно критикует руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур.
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) добилась успеха в обогащении за счет государства и обворовывании народа, а не в обещанных реформах, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
Поводом для критики стал скандал вокруг трудоустройства двоюродной сестры президента Молдавии Майи Санду Анастасии Табурчану на госпредприятие MoldATSA, где ее ежемесячная зарплата составляла около 6,8 тысячи долларов, при этом она фактически не появлялась на работе. На фоне скандала родственница уволилась, пообещав вернуть деньги, и была исключена из правящей партии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Глава PNM заявил о получении угроз после разоблачения родственницы Санду
30 июня, 13:47
По словам Муравского, во все предыдущие годы при власти в республике были люди, которые придумывали различные схемы обогащения за счет государства и при этом умели реализовывать задуманное.
«

"Наглость - вот главная схема. Вот тут желтые (цвет ПДС – ред.), говоря словами их еврокураторов, добились потрясающего успеха в "реформировании" системы обворовывания народа", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.

По его словам, появляющаяся каждый день информация о баснословных зарплатах, выплачиваемых в различных госучреждениях активистам ПДС, родственникам и прочим приближенным к членам верхушки этой партии, говорит, что можно обворовывать государство, то есть народ, совсем не напрягаясь.
"Устраиваешь кого-надо на никому не нужную должность. Если ее нет, создаешь. Иногда для вида даешь им какую-то работу. Поскольку все засветившиеся до сих пор лица не имеют нужного опыта, компетенции и даже в ряде случаев высшего образования, то и работу выполняют соответственно, то есть пригодную разве что для мусорной корзины. Но зарплаты получают как академики. Все просто. И на виду у всех", - описал Муравский действия властей.
Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в государственных структурах и провести полную очистку системы от кумовства. Однако оппозиционные силы регулярно критикуют руководство страны за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур. По данным местных СМИ, у президента 24 двоюродных брата и сестры, однако точное число родственников во власти до сих пор не раскрывается.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В оппозиции Молдавии заявили о крахе главного предвыборного обещания Санду
11 июля, 14:19
 
В миреМолдавияРоссияМайя СандуПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала