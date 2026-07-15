ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Богдана» в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Юрковки, Григоровки и Орехова Запорожской области.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, 12 авто и САУ "Богдана" в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Уничтожено до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана", безэкипажный катер и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка и Орехов Запорожской области.
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