ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение.
- ВСУ потеряли за сутки более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 325 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артема, Белозерское, Рубежное, Светлое, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18