Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России.
- Глава правительства подчеркнул, что деятельность "Ростеха" должна быть нацелена на укрепление технологического и промышленного суверенитета страны, в том числе в сфере выпуска техники для строительства дорог.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России.
Премьер-министр в среду провел встречу с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава кабмина подчеркнул, что каждое из направлений деятельности этой госкорпорации должно быть нацелено на укрепление технологического и промышленного суверенитета России.
"В частности, такая задача относится к выпуску техники для строительства дорог, у нас оно активно развернуто. В этой сфере и планы масштабные - как на федеральном, так и на региональном уровнях. И, безусловно, нужно сокращать зависимость от иностранных решений, инструментария", - сказал Мишустин.
Он попросил Чемезова рассказать о том, как идет переход к отечественным технологиям в сфере создания дорожной техники.