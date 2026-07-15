Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России

"В частности, такая задача относится к выпуску техники для строительства дорог, у нас оно активно развернуто. В этой сфере и планы масштабные - как на федеральном, так и на региональном уровнях. И, безусловно, нужно сокращать зависимость от иностранных решений, инструментария", - сказал Мишустин.