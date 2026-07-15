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Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России - РИА Новости, 15.07.2026
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10:34 15.07.2026 (обновлено: 10:55 15.07.2026)

Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России.
  • Глава правительства подчеркнул, что деятельность "Ростеха" должна быть нацелена на укрепление технологического и промышленного суверенитета страны, в том числе в сфере выпуска техники для строительства дорог.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России.
Премьер-министр в среду провел встречу с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава кабмина подчеркнул, что каждое из направлений деятельности этой госкорпорации должно быть нацелено на укрепление технологического и промышленного суверенитета России.
"В частности, такая задача относится к выпуску техники для строительства дорог, у нас оно активно развернуто. В этой сфере и планы масштабные - как на федеральном, так и на региональном уровнях. И, безусловно, нужно сокращать зависимость от иностранных решений, инструментария", - сказал Мишустин.
Он попросил Чемезова рассказать о том, как идет переход к отечественным технологиям в сфере создания дорожной техники.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСергей ЧемезовРостех
 
 
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