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Мирошник потребовал мировой оценки убийства главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 15.07.2026
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23:22 15.07.2026
Мирошник потребовал мировой оценки убийства главного инженера ЗАЭС

РИА Новости: Мирошник потребовал мировой оценки убийства главного инженера ЗАЭС

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что мировое сообщество должно дать однозначную оценку убийству главного инженера Запорожской АЭС.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя убийство главного инженера Запорожской АЭС, заявил РИА Новости, что подобные действия должны получить однозначную оценку от мирового сообщества.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Уверены, что подобного рода акты должны получить действенную, однозначную оценку со стороны мирового сообщества и в частности стран, которые являются подписантами конвенции о мирном атоме, которая гарантирует безопасность использования атомной энергии", - сказал Мирошник.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Главный инженер ЗАЭС погиб при атаке украинского дрона
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникАлександра ЯковлеваАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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