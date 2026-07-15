Минпромторг назвал ключевую задачу в легкой промышленности

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности являются важнейшими задачами для отрасли, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.

"Перспективы отрасли напрямую связаны с реализацией новой стратегии развития легкой промышленности до 2030 года с горизонтом планирования до 2036 года. Перед нами стоит важная задача - обеспечить устойчивое развитие отрасли, повысить ее конкурентоспособность", - сказал Куликов.