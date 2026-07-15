Минпромторг назвал ключевую задачу в легкой промышленности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности являются важнейшими задачами для отрасли, заявил замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
- Перспективы отрасли связаны с реализацией новой стратегии развития легкой промышленности до 2030 года с горизонтом планирования до 2036 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности являются важнейшими задачами для отрасли, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
"Перспективы отрасли напрямую связаны с реализацией новой стратегии развития легкой промышленности до 2030 года с горизонтом планирования до 2036 года. Перед нами стоит важная задача - обеспечить устойчивое развитие отрасли, повысить ее конкурентоспособность", - сказал Куликов.
Он пояснил, что важно выработать консолидированную позицию государства и бизнеса по приоритетным направлениям развития легкой промышленности, определить конкретные механизмы и меры государственной поддержки, целевые показатели и ключевые ориентиры.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что утверждение стратегии развития легкой промышленности России до 2036 года ожидается до конца текущего года, документ на финальной стадии подготовки.