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Минпромторг назвал ключевую задачу в легкой промышленности - РИА Новости, 15.07.2026
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08:53 15.07.2026
Минпромторг назвал ключевую задачу в легкой промышленности

Минпромторг призвал повышать конкурентоспособность в легкой промышленности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности являются важнейшими задачами для отрасли, заявил замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
  • Перспективы отрасли связаны с реализацией новой стратегии развития легкой промышленности до 2030 года с горизонтом планирования до 2036 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности являются важнейшими задачами для отрасли, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
"Перспективы отрасли напрямую связаны с реализацией новой стратегии развития легкой промышленности до 2030 года с горизонтом планирования до 2036 года. Перед нами стоит важная задача - обеспечить устойчивое развитие отрасли, повысить ее конкурентоспособность", - сказал Куликов.
Он пояснил, что важно выработать консолидированную позицию государства и бизнеса по приоритетным направлениям развития легкой промышленности, определить конкретные механизмы и меры государственной поддержки, целевые показатели и ключевые ориентиры.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что утверждение стратегии развития легкой промышленности России до 2036 года ожидается до конца текущего года, документ на финальной стадии подготовки.
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