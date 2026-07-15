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Минюст обратился в суд с иском о ликвидации "Открытой России" - РИА Новости, 15.07.2026
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22:44 15.07.2026
Минюст обратился в суд с иском о ликвидации "Открытой России"

Минюст подал в суд иск о ликвидации нежелательной организации "Открытая Россия"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции обратилось в суд с иском о ликвидации межрегиональной общественной организации "Открытая Россия".
  • "Открытая Россия" была признана Генпрокуратурой нежелательной организацией в 2017 году.
  • С организации принудительно взыскивают свыше 52,8 миллиона рублей налогов по одному действующему производству, а также исполнительский сбор в 6,3 миллиона рублей.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в суд в Москве с иском о ликвидации межрегиональной общественной организации "Открытая Россия"*, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
"Открытая Россия"* была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского**. В 2017 году Генпрокуратура признала организацию нежелательной, отметив, что ее деятельность "направлена на инспирирование протестных выступлений" и "дестабилизацию внутриполитической ситуации". В 2021 году представители "Открытой России"* заявили о полном прекращении деятельности.
Юридически организация остается действующей, следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них указано, что с момента прекращения деятельности в 2021 году "Открытая Россия" девять раз предоставляла в налоговую службу различные данные, последний раз – вносила изменения в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов в апреле 2026 года. Операции по счетам организации приостановлены в двух банках.
Как следует из материалов судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, в отношении "Открытой России"* с 2024 года было возбуждено 11 исполнительных производств о взыскании в том числе налогов, страховых взносов и штрафов пенсионного фонда, однако десять из них были прекращены из-за того, что у должника не удалось найти имущества или денег. Сейчас с организации принудительно взыскивают свыше 52,8 миллиона рублей налогов по одному действующему производству, а также исполнительский сбор в 6,3 миллиона рублей.
Исковое заявление о ликвидации "Открытой России"* было зарегистрировано 10 июля, беседа по иску назначена на 28 июля, говорится в материалах.
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