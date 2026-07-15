Опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС очевидна как никогда, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев убит в результате теракта.
- В МИД заявили, что нахождение ВСУ вблизи ЗАЭС представляет высочайшую опасность.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На фоне теракта против главного инженера Запорожской АЭС опасность нахождения ВСУ вблизи станции очевидна как никогда, заявили в МИД РФ.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо", - говорится в сообщении МИД России в связи с убийством ВСУ главного инженера ЗАЭС.