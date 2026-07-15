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В МИД выразили соболезнования в связи с гибелью главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 15.07.2026
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23:10 15.07.2026 (обновлено: 23:20 15.07.2026)
В МИД выразили соболезнования в связи с гибелью главного инженера ЗАЭС

МИД выразил соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя ЗАЭС

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС.
  • По данным МИД, они погибли в результате удара БПЛА ВСУ по служебному автомобилю ЗАЭС.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.
По данным МИД РФ, в результате осуществленного ВСУ целенаправленного удара БПЛА по служебному автомобилю Запорожской АЭС трагически погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказано в заявлении.
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