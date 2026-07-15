В МИД выразили соболезнования в связи с гибелью главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС.
- По данным МИД, они погибли в результате удара БПЛА ВСУ по служебному автомобилю ЗАЭС.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.
По данным МИД РФ, в результате осуществленного ВСУ целенаправленного удара БПЛА по служебному автомобилю Запорожской АЭС трагически погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказано в заявлении.