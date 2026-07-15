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МИД прокомментировал введение Евросоюзом санкций против VK - РИА Новости, 15.07.2026
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18:48 15.07.2026
МИД прокомментировал введение Евросоюзом санкций против VK

МИД назвал введение ЕС санкций против VK проявлением русофобии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел санкции против российской компании VK и компании "Коммуникационная платформа".
  • Предлогом для введения санкций стало якобы содействие этих платформ выслеживанию оппозиционеров в России.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предлог для санкций бездоказательным и проявлением русофобии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против VK под абсолютно бредовым предлогом, это проявление бессильной злобы и русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс". Захарова напомнила, что предлогом для введения этих санкций стало якобы содействие этих платформ выслеживанию оппозиционеров в России.
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"Все давно привыкли к тому, что Евросоюз и в целом коллективный Запад вообще себя не утруждают поиском каких-либо внятных объяснений или логических цепочек нелегитимных односторонних рестрикций. Поэтому озвученный в данном случае предлог выглядит просто бредово, но настолько же бредово, как и предыдущие, абсолютно является бездоказательным", - сказала Захарова на брифинге.
Брюссель в очередной раз продемонстрировал свое патологическое стремление любым способом попытаться осложнить жизнь россиянам и всем тем на Западе, кто симпатизирует нашей стране или просто хочет узнавать новости о России напрямую, а не через третьи руки, подчеркнула Захарова. Ничего общего ни с подлинной демократией, ни с заботой о правах человека такой подход не имеет, добавила она.
"Налицо проявление бессильной злобы и хронической русофобии", - заключила дипломат.
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