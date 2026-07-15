МИД прокомментировал введение Евросоюзом санкций против VK

"Все давно привыкли к тому, что Евросоюз и в целом коллективный Запад вообще себя не утруждают поиском каких-либо внятных объяснений или логических цепочек нелегитимных односторонних рестрикций. Поэтому озвученный в данном случае предлог выглядит просто бредово, но настолько же бредово, как и предыдущие, абсолютно является бездоказательным", - сказала Захарова на брифинге.

Брюссель в очередной раз продемонстрировал свое патологическое стремление любым способом попытаться осложнить жизнь россиянам и всем тем на Западе, кто симпатизирует нашей стране или просто хочет узнавать новости о России напрямую, а не через третьи руки, подчеркнула Захарова. Ничего общего ни с подлинной демократией, ни с заботой о правах человека такой подход не имеет, добавила она.