МИД прокомментировал введение Евросоюзом санкций против VK

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ввел санкции против российской компании VK и компании "Коммуникационная платформа".
- Предлогом для введения санкций стало якобы содействие этих платформ выслеживанию оппозиционеров в России.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предлог для санкций бездоказательным и проявлением русофобии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против VK под абсолютно бредовым предлогом, это проявление бессильной злобы и русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс". Захарова напомнила, что предлогом для введения этих санкций стало якобы содействие этих платформ выслеживанию оппозиционеров в России.
"Все давно привыкли к тому, что Евросоюз и в целом коллективный Запад вообще себя не утруждают поиском каких-либо внятных объяснений или логических цепочек нелегитимных односторонних рестрикций. Поэтому озвученный в данном случае предлог выглядит просто бредово, но настолько же бредово, как и предыдущие, абсолютно является бездоказательным", - сказала Захарова на брифинге.
Брюссель в очередной раз продемонстрировал свое патологическое стремление любым способом попытаться осложнить жизнь россиянам и всем тем на Западе, кто симпатизирует нашей стране или просто хочет узнавать новости о России напрямую, а не через третьи руки, подчеркнула Захарова. Ничего общего ни с подлинной демократией, ни с заботой о правах человека такой подход не имеет, добавила она.
"Налицо проявление бессильной злобы и хронической русофобии", - заключила дипломат.
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13 июля, 13:24