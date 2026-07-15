МИД прокомментировал инициативу по созданию общеевропейской ПРО

"В данном случае априори не может идти (речи) ни о каких сугубо оборонительных шагах, так как выстраивание подобных противоракетных конструкций рассматривается США и их союзниками как принципиально важный элемент именно усилий по обретению подавляющего военно-стратегического превосходства, как они сами это формулируют, над любым противником, включая Россию", - добавила она.