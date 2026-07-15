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МИД прокомментировал инициативу по созданию общеевропейской ПРО - РИА Новости, 15.07.2026
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18:40 15.07.2026 (обновлено: 19:03 15.07.2026)
МИД прокомментировал инициативу по созданию общеевропейской ПРО

МИД: инициатива по созданию общеевропейской ПРО не является оборонительной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива по созданию общеевропейской противоракетной обороны не преследует сугубо оборонительные цели.
  • Проект "Небесный щит", инициированный Германией, становится частью интегрированной системы ПВО-ПРО НАТО.
  • Выстраивание подобных противоракетных конструкций рассматривается США и их союзниками как элемент усилий по обретению подавляющего военно-стратегического превосходства над любым противником, включая Россию.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Инициатива по созданию общеевропейской противоракетной обороны не преследует сугубо оборонительные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на лозунги о некой стратегической автономии Европы, все они, включая инициированный Германией проект "Небесный щит", так или иначе становятся частью интегрированной системы ПВО-ПРО НАТО, которая, в свою очередь, по сути, является региональным сегментом глобальной ПРО США…" - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, это выходит за рамки оборонительных шагов.
"В данном случае априори не может идти (речи) ни о каких сугубо оборонительных шагах, так как выстраивание подобных противоракетных конструкций рассматривается США и их союзниками как принципиально важный элемент именно усилий по обретению подавляющего военно-стратегического превосходства, как они сами это формулируют, над любым противником, включая Россию", - добавила она.
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